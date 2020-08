Empezó el juicio contra los acusados de robar y agredir a un anciano en un campo cerca de La Maruja

Hoy comenzó el juicio contra Cristian Javier Lucero, de 36 años, Susana Alejandra Sanchez, de 31 años y Miguel Alberto Pérez, de 23 años, por el robo a un campo a 30 km aproximadamente de La Maruja y también, se juzgará a los dos últimos imputados por el robo a otro campo a 1 km de la misma localidad.

El primer caso ocurrió el 31 de agosto de 2019, y el delito por el que se los acusa a los tres imputados es “robo agravado por haberse producido lesiones graves, privación ilegítima de la libertad, abandono de personas”. El hecho por el que se los juzga habría consistido en haber entrado a robar – 4000 pesos, 8 armas de fuego y otros elementos- en el campo propiedad de Esteban Alberto Jimenez, de 85 años, y luego de haber golpeado a la víctima, haberla dejado maniatada, siendo encontrada por otra persona el 2 de septiembre en grave estado de salud.

El segundo hecho ocurrió el 18 de agosto del mismo año, y se acusa a Susana Sanchez y a Miguel Pérez por el delito de “robo en poblado y en banda “ por que habrían ingresado en la vivienda de un campo propiedad de Camilo Andrade, donde habrían sustraído varios elementos.









El debate es coordinado por el juez de audiencia de juicio Marcelo Luis Pagano. En representación del Ministerio Público Fiscal, interviene el fiscal general Armando Agüero; en la defensa técnica, el defensor oficial Walter Vaccaro en representación de Miguel Pérez; Mauro Fernández en representación de Susana Sanchez y Edgardo Trombicky en representación de Cristian Lucero.

En los alegatos de apertura, el fiscal Armando Agüero expresó que el 31 de agosto de 2019, los tres imputados, Cristian Javier Lucero, Susana Alejandra Sanchez y Miguel Alberto Pérez ingresaron en el campo de Jimenez, cerca de la localidad de La Maruja. Jimenez esa tarde “salió de su vivienda, porque tiene unos gatitos a darle de comer y observo que dos personas encapuchadas, tipo ninja, lo abordaron y lo golpearon. Esas dos personas habrían llegado al campo a través de un automóvil Galaxy gris”. Respecto a los golpes que recibió la víctima , el fiscal detalló que le ocasionaron“ una fractura en el brazo que necesito dos cirugías y dos implantes de titanium”. “No solo hicieron eso sino que además lo ataron de pies y manos, con las manos a sus espaldas”. Abrieron una caja fuerte que en su interior tenía armas- agreg{o el fiscal- , municiones y 4000 pesos y se las llevaron. “Una vez que se llevaron todo eso, luego de estar en la vivienda y haberlo golpeado al Sr. Jimenez, atado y dejado con una capucha, se fueron de la vivienda. Se van llevándose las llaves y cerrando la casa del lado de afuera. A su vez se llevan los dos celulares que tenía Jimenez. Lo dejan incomunicado y atado”, expresó Agüero. Luego agregó que también se llevaron su camioneta, que luego fue hallada en las inmediaciones. El lunes, Jimenez fue hallado por un empleado de Vialidad que finalmente lo auxilió.

Por lo relatado, solicitó que los tres imputados sean juzgados por el delito doblemente calificado de” robo agravado por haberse producido lesiones graves, y por haber sido cometido en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad, abandono de persona”.

En referencia al otro hecho, el fiscal Agüero argumentó que el 18 de agosto de 2019, la imputada Sanchez y el imputado Pérez ingresaron en el campo de Camilo Andrade en la zona de La Maruja. Previo a romper un vidrio de un ventiluz de un baño, sustrajeron un televisor, un decodificador, una amoladora, una carabina vieja, un dvd 60 kilos de chorizo, 2 chivos de 15 kg. cada uno, 6 pollos, una caja grande de huevos y un perro. A los dos imputados los acuso de “ coautores de robo en poblado y en banda”.

Concedida la palabra a la parte defensora, los tres defensores se abstuvieron de realizar alegatos. El defensor Trombiky solicitó la absolución de su defendido – Cristian Javier Lucero- en el legajo que damnifica a Esteban Alberto Jimenez. Por su parte, el defensor de Miguel Pérez, Walter Vaccaro expresó que “se estará a las pruebas que resulten del debate” y Mauro Fernández expresó que refutará la tesis fiscal respecto a su defendida Susana Sánchez”.

Concedida la palabra a los acusados, tanto Cristian Javier Lucero, como Susana Alejandra Sanchez, decidieron no hacer uso de la misma. Mientras que el imputado Miguel Alberto Pérez si decidió declarar y contestar preguntas formuladas por las partes.

Testimonios

El primer testigo citado fue la víctima en el legajo principal, Esteban Alberto Jimenez, de 85 años. Realizó su testimonio vía plataforma zoom. Al comienzo expresó que “fue todo tan rápido que cuando me di cuenta ya estaba en el piso”. Relató como fueron los hechos vivenciados el 31 de agosto de 2019. “No me explico cómo fui tan confiado. Días antes entro en mi dormitorio y encuentro un cepillo de dientes tirado en el piso (…) Pensé, ’qué raro..’, lo guardé de vuelta en su lugar y cuando fui a la caja fuerte parecía como que la habían querido…, la habían manoseado.” Y agregó “tendría que haber pensado: entraron a la casa, me revisaron todo..”

Más adelante recordó que esos dos días que permaneció maniatado en su domicilio “no podía comer ni tomar nada”. Y agregó ue no se imaginó “que me iban a dejar atado para morir”.

A continuación compareció el comisario de Ingeniero Luiggi, Leandro Andrés Ernst que fue quien recibió la comunicación del empleado de Vialidad- Miguel Angel Bottero- dándole aviso de lo sucedido en el domicilio de Jimenez.

Luego fue el turno de Bottero, el empleado de Vialidad que encontró a Jimenez el día lunes posterior al hecho. Al igual que el siguiente testigo, Víctor Lautaro Sosa, solicitó prestar testimonio sin la presencia de los imputados en la sala. A continuación fue el turno de Víctor Lautaro Sosa, conocido de los imputados.

Posteriormente testificó vía plataforma zoom Mirta Beatríz Vazquez, vecina del campo de Jimenez y, posteriormente, el testimonio de su marido, Fernando Espeche- que estaba citado a declarar durante la jornada y lo iba a hacer vía zoom- fue desistido por las partes.

Finalmente también aportó su testimonio por plataforma zoom la Comisario Inspectora de la Brigada de Investigaciones, Vanina Fileni.

El debate continuará el martes 18 del corriente.

