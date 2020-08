Espionaje ilegal: Fonseca deslindó a Tierno y criticó al oficialismo

La legisladora provincial por Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, criticó el proyecto de resolución aprobado ayer por la Cámara de Diputados de La Pampa donde se rechazó el Proceso Sistemático de Inteligencia Ilegal.

Fonseca reiteró que el ex agente de inteligencia Alan Ruiz no fue nombrado por el ex ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno y deslindó responsabilidades, criticando las violaciones al estado de derecho y las operaciones al senador Marino y al diputado Marin, atribuidas a la AFI macrista.









“Se advierte en este proyecto que, quien lo escribió se arroga tener funciones judiciales, afirmando hechos, personas, un encuadramiento de un plan sistemático, que excede el rol legislativo. La expresión de este proyecto es cuasi judicial, aún las causas se están tramitando. Dicho esto, quisiera realizar una aclaración, vinculada a La Arena S.A quizás aún alguna persona incauta pueda creer que es un medio de prensa independiente, cuando en realidad es el medio oficialista, número uno del Gobierno Provincial y en especial de Verna diciendo a veces lo que él hace silencio. La verdad que este medio ha sido denunciado por Juan Carlos Tierno en un tema significativo para los/as argentinos/as, cual es la violación de los Derechos Humanos y la complicidad en la última dictadura militar.”

“En lo que refiere a las escuchas ilegales, Alan Ruiz vino a La Pampa recomendado por la gente de Seguridad Vial, en ese entonces Tierno le expresó al ex Gobernador Verna antes de asumir que no lo conocía a Ruiz y a lo que Carlos Verna le contestó “no te preocupes, yo chequeo quien es, tengo contactos en la inteligencia nacional”, aseguró la legisladora.

“Lo que manifiesto, ya lo ha dicho Tierno el año pasado en sus redes sociales, expresando que quien siguió teniendo contacto con Alan Ruiz fue Verna, a raíz de expresiones de publicaciones de La Arena S.A, y no han sido negados ni por Verna, ni por Ruiz.”

“Luego vuelven a hacer otra operación periodística de persecución contra Tierno, a raíz de un programa de televisión Nacional, C5N, donde hablaban de la operación político-mediática realizada al Senador Juan Carlos Marino, en ningún momento hablaron de Juan Carlos Tierno, pero si La Arena S.A lo menciona, haciendo una producción falseando dicho programa, y mencionando a Ruiz como un secuaz de Tierno”, dijo en su discurso en el recinto.

Recordó que “por este tema, Tierno se presentó a la Justicia Federal”. Luego dijo que “aparece otra operación política mediática contra El Diputado Marín en un medio digital y vuelve La Arena a apuntar a Tierno. Nuevamente concurre a la Justicia Federal, y hace unos pocos días también pudo conocer otra maniobra contra Tierno, en este último caso por supuesto se llevó para conocimiento de la justicia federal de los juzgados de Santa Rosa, de C.A.B.A y en Lomas de Zamora para continuar aportando”.

La Diputada leyó e incorporó un audio con la voz de Alan Ruiz donde dice que “el Gobernador de La Pampa esta con cáncer, está enfermo, muy enfermo bien de ánimo pero está mal Carlos de salud, la familia, todos le dijeron que no se presente”

“Nosotros no estamos de acuerdo con espionaje ilegal, como así tampoco con violaciones al estado de derecho, ni que se le hagan operaciones al senador Marino, al Diputado Marín, a ninguna persona”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios