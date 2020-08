Lorena Clara pidió al gobierno provincial que gestione construcción de rotonda para Winifreda

La Diputada Lorena Clara, de la U.C.R., presentó un proyecto de Resolución solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que realice las gestiones necesarias con la Dirección Nacional de Vialidad, e incluya en el Plan de Obras Públicas para el año 2021, la construcción de una rotonda, debidamente iluminada y señalizada en la intersección de la Ruta Nacional Nª 35 , la Ruta Provincial N°10 y el acceso a la localidad de Winifreda.

El mencionado cruce constituye uno de los lugares de la Provincia de La Pampa donde se producen gran cantidad de accidentes de tránsito. Es elevado el peligro en esa intersección, toda vez que si bien el cruce se encuentra señalizado el cantero central existente no es el adecuado para resolver esa situación problemática. A este contexto, se suma que viajan por la zona suelen desarrollar más velocidad que la adecuada, situación que ha determinado la producción de gran cantidad de accidentes de tránsito durante los últimos años.

El intenso flujo de tránsito, teniendo en cuenta las actividades productivas de la zona y el paso de transporte de carga y de pasajeros de norte a sur, ha hecho de este cruce un punto neurálgico de tránsito provincial e interprovincial.

Está demás decir que con esta petición formulada no se dará solución integral al problema de la seguridad vial, aunque mejorará las condiciones de circulación disminuyendo la producción de siniestros en dicha intersección.

Asimismo, al interiorizarnos acerca de distintos aspectos de la obra, vemos que su ejecución no demandará la erogación de grandes capitales, y fundamentalmente permitirá salvar muchas vidas. La construcción de una rotonda obligará a controlar la velocidad de los vehículos que la atraviesen, toda vez que el radio de la misma determinará que no puedan superar cierta velocidad (para no volcar), ofreciendo asimismo cierta fluidez de tránsito al evitar la instalación de semáforos. Va de suyo que los vehículos deberán ajustarse a lo establecido por el artículo 43 de la Ley de tránsito 24.449, que en su parte pertinente dispone: “…Para realizar un giro debe respetarse la señalización, y observar las siguientes reglas: e) Si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida sin detenciones y dejando la zona central no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario”. Es absurdo seguir lamentando víctimas cuando existen soluciones concretas susceptibles de ser ejecutadas en un breve plazo, que constituyen medios efectivos para la prevención de accidentes de tránsito.

