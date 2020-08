El FreJuPa bancó a Verna ante la acusación del tiernismo por la designación del espía Alan Ruiz

El oficialismo respondió a los ataques de Comunidad Organizada en el marco del escándalo por la designación del exagente de inteligencia Alan Ruiz.









El presidente del bloque de diputados del FreJuPa, Julio “Tato” González, refutó los dichos de la diputada de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, quien había deslindado la responsabilidad de su marido y exministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno, en la designación del espía Alan Ruiz en el ministerio que en ese entonces tenía a su cargo.

“Este bloque banca a Carlos Alberto Verna y refutamos todas las expresiones vertidas por la diputada Fonseca en torno a su persona”, expresó González.

El intercambio se produjo después de que Fonseca criticara el proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputados de La Pampa donde se rechazó el Proceso Sistemático de Inteligencia Ilegal. En ese marco, la diputada volvió a usar su banca para defender la figura de Tierno y su gestión.

En respuesta, González hizo una defensa cerrada de Carlos Verna «pareciera ser que quienes integramos esta cámara tenemos que quedar sometidos a la interpretación caprichosa, sesgados, intencionada de un sector político que intenta mancillar o dejar mal parado a quien fuera el exgobernador de La Pampa».

«Toda su carrera política estuvo ratificada de cara al pueblo y con el respaldo de los votos, que tuvo y que tiene, en el cariño de la gente y en el respeto aun de los sectores de la política que no pertenecen al justicialismo», manifestó.

El titular de la bancada oficialista dejó en claro que «el relato de quien lo trajo a Alan Ruiz parece ser el cuento de la buena pipa, he ocupado el cargo de ministro de seguridad y tuve la total libertad de designar a los funcionarios que quería en cada área, pero parece ser que la única interpretación posible es la que da la diputada Fonseca, que Verna esto, que Verna lo otro

«Creo que hay un celo político, tal vez ni ella ni a quien representa ha tenido el honor de ocupar el más alto cargo que puede brindar un pampeano o una pampeana a una persona que se dedica a la política», retrucó.

En ese marco, expresó: «Refuto y disiento totalmente y en nombre de este bloque con las expresiones vertidas por la diputada Fonseca, rescato la figura del exgobernador, y si acá se tiene que hacer cargo de la gestión que tuvo en el ministerio de Seguridad, que se haga cargo y que no desparrame para cubrir falencias porque no quiero entrar en detalles porque no va en función de lo que es este proyecto».

Sobre esto, el jefe del bloque de diputados del FreJuPa dijo que «surge con la necesidad de instalar un tema de que no queremos ni los pampeamos ni los argentinos el tema de un proceso sistemático de inteligencia que pueda perjudicar a cualquiera de las personas».

«Es verdad que lo hacemos en respaldo al diputado Espartaco Marín pero también es extensivo a todos los sectores políticos y a todos los que han sido perjudicados por este accionar», acotó.

Y remarcó: «Lo vengo escuchando en comisiones y parce que el que no opina de una manera es delincuente perece que la interpretación única es la que tiene cierto sector de la política y en eso si disiento por el respeto que se merecen las personas».

«Quiero que quede específicamente que se trae a colación la figura del exgobernador Verna cuando en este proyecto puntual no tiene ningún sentido, solo aprovechar sistemáticamente la oportunidad de tratar de vincular a Carlos Verna», manifestó.

«Y claro todos, quieren y se tienen que meter con el que más tiene, en términos políticos hablando», aseveró el legislador.

«Este bloque banca a Carlos Alberto Verna y refutamos todas las expresiones vertidas por la diputada Fonseca en torno a su persona», concluyó.

Ruiz había sido designado como director general de Inteligencia Criminal y Estadística en el ministerio que tenia a su cargo Juan Carlos Tierno, durante la gestión del exgobernador Carlos Verna.

Entre otras cosas, el exespía quedó señalado como el responsable de armarle la operación política al senador Juan Carlos Marino, en ese entonces candidato a gobernador por Cambiemos, con complicidad del exsecretario de Deportes de Nación, Carlos Javier Mac Allister, su rival en la interna.

También fue víctima el diputado provincial Espartaco Marín, al que involucraron en una causa judicial donde se investigaba una red de narcotráfico.

