Lanzan la Cámara de Comerciantes Autónoma de La Pampa

El grupo de comerciantes autoconvocados anunció la creación de la Cámara de Comerciantes Autónoma de La Pampa (CALPA). Además, manifestaron la intención de incorporar a autónomos.









Gustavo Clemente y Cristina Medrano, integrantes de CALPA, anticiparon que la semana que viene darán inicio al trámite para tener la personería jurídica.

“Esta semana terminamos de conformar el directorio, y el martes vamos a firmar el acta de conformación, y una vez que tengamos esto nos presentaremos en Personas Jurídicas para avanzar con la entidad”, anunciaron.

“Una vez ya con el acta podemos informar al gobierno y otras instituciones intermedias, que ya estamos conformados”, manifestaron.

Los comerciantes repasaron las manifestaciones que protagonizaron durante la cuarentena para exigir que les permitan abrir sus locales, y que desembocaron en lo que próximamente será una nueva cámara de comercio de la provincia paralela a la Cámara de Comercio, Industria y Producción Pampeana (CACIP), con la que manifestaron fuertes diferencias en las formas de representar al sector.

“Hoy somos 250 comerciantes que estamos integrando este grupo”, destacaron los comerciantes, y anticiparon que analizan incorporar a autónomos, tengan o no comercio. “Planteamos hacer una cámara con un espíritu más colectivo”.

“Queremos incluir a independientes en general, profesionales, comerciantes, que buscan lo mismo. Generar un bien común para todos”, señalaron.

“La Cámara actual no se ha preocupado demasiado por algunos temas, como por ejemplo la obra social para los comerciantes”, manifestaron, al tiempo que señalaron que la CACIP mantuvo una postura más dialoguista con el gobierno, pero que finalmente fueron los reclamos de los comerciantes autoconvocados los que permitieron que se habilite nuevamente la actividad. “Nosotros decidimos ir por un lado más combativo, porque queríamos abrir las puertas cuanto antes y poder cumplir con los compromisos que tenemos como comerciantes”, explicaron.

-¿Saben cuántos comercios cerraron durante la pandemia?

-No tenemos un número fijo, pero si podemos decir que hubo varios comercios cerrados durante la primera etapa de la cuarentena. La economía ya venía golpeada y esto agravó todo. Muchos comercios siguen trabajando, pero para poder pagar deudas. Mantener el negocio y poder pagar los sueldos. La gente tiene la fantasía de que el comerciante es generador de riquezas, pero la verdad es que la mayoría alquilamos casas, y hacemos esfuerzos como cualquier trabajador.

-¿En los comercios de los barrios la realidad fue distinta?

-Puede haber sido un poco distinta pero cuando no hay movimiento en las calles es para todos igual. Cuando un local del centro trabaja, también trabaja el del barrio. Los únicos que se vieron más beneficiados en esta época fueron las despensas y ese rubro, que son los que más trabajaron. Pero el resto fue para todos igual.

-Recibieron herramientas de ayuda del gobierno?

-Si, fueron herramientas paleativas que ayudaron al comerciante pero no fueron suficiente y tampoco le llegó a todos.

-Y el ATP?

-Si, todos lo que lo pidieron le llegó, pero también es un paleativo. Ahora estamos viendo que el BLP ofrece créditos a tasa 0 para el pago de sueldos a quienes no les llegó el ATP, y tal vez sea necesario también plantear una serie de créditos subsidiados para capital de trabajo porque quedamos todos perjudicados.

El crédito se ha cortado por que la cadena de pago está cortada. Hay proveedores que tienen cheques rechazados del 90% de los clientes, incluso propios, y por lo que las textiles no están vendiendo si no es en efectivo. El efectivo no está y la temporada va a ser atípica para el rubro inducmentaria, calzado, particularmente.

-Ahora a lo que les está pasando sumar una cámara de comercio implica más tiempo y trabajo…

-Si, obviamente pero todo va para el beneficio de los comerciantes. Porque no sabemos si vamos a volver a una Fase 1 dentro de 10 días, ojalá que no, pero no sabemos porque estamos aprendiendo a convivir con esto. Entonces, si logramos tener una representación para poder llegar al gobierno, podamos implementar medidas distintas, eso sería lo lógico y lo que queremos, no llegar a lo mismo y encontrarnos con las manos vacías y no poder hablar con nadie.

-¿El gobernador tomó cuenta de esta situación o piensan que puede volver a pasar esto?

-Suponemos que tanto el gobernador como el comité de crisis empiecen a contemplar las medidas. Nosotros no podemos volver a cerrar las puertas nuevamente porque eso sería un detonante. Que en definitiva termina complicando al gobierno. Por eso creemos que escucharon y tomaron esas medidas después. Lo del BLP es una ayuda que al comercio le viene bien. Eso fue una propuesta que le pedimos al diputado Cesar Montes de Oca, que transmitió y terminó en la oferta del 25% en cuotas sin interés con tarjetas para el comercio. Con el diputado Ariel Rauschenberger hicimos lo mismo. Lo del registro de clientes también fue una propuesta nuestra que se hizo institucional.

-¿La condicion crediticia los puede perjudicar?

-Si cuando pase esto y vean tu veraz va a saltar que tenes cheques rechazados, y eso no debería ser así, mientras estemos en pandemia. Esto se lo propusimos a Rauschenberger. El proyecto fue presentado y tiene que ser tratado en comisión.

-¿Y con los comercios abiertos venden?

-La gente sale a la calle y compra. No se vende todos los días, pero vamos haciendo girar la rueda. También hay que tener en cuenta que en Santa Rosa hay muchos empleados públicos y que esos sueldos, al no haber salidas, eso queda girando en la ciudad y sirve para reactivar un poco más que antes el comercio.

-¿Los clientes se están anotando en la planilla?

-Si. La gente lo toma bien y se anotan. Hay cierta desconfianza, pero entienden que es una forma de cuidarse en este contexto. Desde CALPA esta semana vamos a recorrer los barrios para entregar las planillas.

¿Que les parece que los comercios de los barrios puedan abrir hasta las 22?

-Está bien que le permitan a las despensas trabajar un poco más en esta pandemia, siempre respetando el protocolo sanitario. Y ya hay que ir pensando como vamos a hacer con los horarios en verano.

