“No a la fábrica de virus en La Pampa”

La Red Ecosocialista del MST rechazó la idea de que se instalen «clusters» de producción de cerdos en La Pampa para abastecer al mercado Chino.









La organización ambientalista salió al cruce de la posibilidad de que en La Pampa se instalen más granjas de producción de cerdos, en el marco del acuerdo firmado por Argentina con China para exportar carne a ese mercado.

El documento:

Ante las recientes declaraciones del ministro de producción Ricardo Moralejo, rechazamos el proyecto de instalar “Clusters” de producción de cerdos para China en La Pampa.

Hace un mes atrás Felipe Solá y Alberto Fernández hicieron público el acuerdo con China para convertir a la Argentina en un matadero mundial. Dicha iniciativa tiene un claro objetivo: generar dólares para pagarla fraudulenta deuda externa y enriquecer a los empresarios de la agroindustria.

Así como lo hicieron con el fracking y la megaminería se habla de los supuestos beneficios económicos, que sabemos irán a parar a pocas manos, se habla de inversiones millonarias, pero no de quienes realmente serán los beneficiados, se habla de la instalación de enormes fábricas porcinas, pero no de la contaminación que pueden generar, se habla de generación de empleo, pero los antecedentes de chile y México demuestran solo precarización, se habla de las condiciones de Argentina para la producción de la carne porcina, pero no del peligro de zoonosis, justamente en un momento donde el mundo atraviesa una crisis sanitaria histórica a causa del Covid-19 ¡Un virus zoonotico!

Tal como reconoció el ministro Moralejo este tipo de proyectos demanda fuertemente a la producción de granos (soja y maíz especialmente) por lo que empalma y da más impulso al modelo sojero agroindustrial, es decir más deforestación, más agroquímicos y más quemas y destrucción de áreas naturales. Lo que moralejo olvida, es nombrar la gran demanda de agua que requieren estos proyectos productivos, un recurso escaso en nuestra provincia.

Es por todo esto que repudiamos este acuerdo, junto con el modelo de agrotóxicos que envenenan a nuestros pueblos e impulsamos una campaña para que en nuestra provincia le digamos ¡No a la fábrica de virus!

Desde la Red Ecosocialista del MST creemos que lejos de priorizar la ganancia del 1% de la sociedad, la salida es priorizar la vida y el medio ambiente. Para eso hace falta una urgente transición hacia un modelo que contemple la biodiversidad, el ecosistema y las necesidades sociales mayoritarias, democratizando las decisiones de que y como producir, impulsar la soberanía alimentaria, la soberanía económica y una profunda reforma agraria, redistribuir las tierras y encaminarse a la agroecología.

Tenemos el derecho de luchar y vivir en un mundo libre de explotación, opresión y contaminación.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios