Reunión informativa de IPAV con intendencias por al Plan “Mi Casa”

El martes 18 de agosto se hará la apertura de las inscripciones y reinscripciones online para el Plan Provincial «Mi Casa II».









Ayer por la mañana se llevó adelante la segunda reunión informativa por teleconferencia desde el Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV) para intendentes e intendentas de Santa Rosa, Toay, General Pico, Eduardo Castex y General Acha.

Además se sumaron varias localidades que en la jornada del jueves no estuvieron presentes. De parte del IPAV estuvo presente su titular, Jorge Lezcano, y todo el equipo de gerentes del Organismo.

La reunión virtual se hizo de cara a la apertura de las inscripciones y reinscripciones on line que comenzarán el próximo martes 18 de agosto para el Plan Provincial de Viviendas.

Lezcano explicó que “la situación nos pide que no aglomerar gente por lo tanto hay que saber orientarla en estas nuevas modalidades. Queremos que no haya movimiento y cuidar la salud pero el Estado no puede dejar de trabajar. Estas inscripciones se harán con lo que la gente tiene a mano y si después falta alguna documentación tomamos ll compromiso desde el IPAV de que después se podrá completar”.

Agradeció la “predisposición para poner en marcha una operatoria que comenzamos luego del anuncio del gobernador Sergio Ziliotto, cuando puso en marcha la construcción de 1000 viviendas. Eso está dividido según la cantidad de habitantes y también tiene diferencias en cuanto a su ejecución y a las adjudicaciones. Lo que los une y nos une al Instituto con los municipios es poder tener una base actualizada de datos”, reflejó.

El titular del Instituto explicó que “el gobernador Ziliotto quiere que el IPAV no este solo para las vivienda del FONAVI, por eso ahora se refuerza este Plan Provincial que había comenzado el exgoberndor de La Pampa Carlos Verna, en donde se ponen 3.000 millones que son fruto del esfuerzo de todos los pampeanos y pampeanas para darle soluciones de vivienda a la gente y además generar una reactividad económica con movilidad social”, indicó.

Sintetizó en que “la charla de hoy sirve para estar listos el martes y responder a cualquier duda que le pueda surgir a la gente y consulte en el municipio. Hemos desarrollado este sistema con el invalorable aporte del Ministerio de Conectividad y Modernización para poder darle un servicio a la gente y también por supuesto de la Secretaría de Asuntos Municipales en la persona de su titular, Rogelio Schanton, quien ha facilitado estos encuentros con las distintas localidades”, finalizó.

La gerenta de Adjudicaciones, Erica Riboyra, mostró la nueva forma de inscripción “fundamentalmente porque los intendentes con sus equipos de gestión son los que hacen el trabajo territorial. Les mostramos el formato de la inscripción para que lo hagan llegar a los equipos y puedan practicar en caso de ser necesario. Hicimos una na simulación para que vean las características que tiene este modelo de inscripción para que puedan evacuar las dudas si surgen las consultas”, concluyó.

