Comisario Obholz de Macachín: “se ha hecho una búsqueda puerta a puerta”

El jefe de la Departamental de Macachín, Omar Eduardo Obholz, recibió a las y los manifestantes y aseguró que se sigue investigando la desaparción de Ismael Rubén Gómez. Destacó el accionar de efectivos y la colaboración de la comunidad para dar con el hombre que está desaparecido desde hace 34 días.

En diálogo con Plan B Noticias, Obholz señaló que la policía pampeana realizó rastrillajes exhaustivos por la localidad y el territorio. “Lo que se ha hecho desde el primer día fue una búsqueda a través de rastrillajes con gente de la sección Canes, de la policía, defensa civil, personal de bomberos de la localidad y también de Alpachiri y Riglos”.









“También se sumó gente civil que se sumó a la búsqueda y persona de la Comisaría. Como dijo el doctor Cazenave, que es el fiscal de la causa, se hizo hasta hace unos días atrás, donde vino personal de Santa Fe y de Córdoba con canes especializados en búsqueda y rescate de personas”, agregó.

“Hubo también gente civil que realizó la búsqueda con parapentes a motor y a través de aviones particulares, del aeroclub local”, detalló. “En paralelo, hay una investigación que es la parte no visible. Se sigue adelante con la investigación”, resaltó el comisario a cargo de la Departamental de Macachín.

Obholz destacó el rastrillaje realizado. “Se ha hecho una búsqueda puerta a puerta, verificando patios, galpones, una serie de canales que hay en la localidad. Y al no tener resultados, se amplió la búsqueda a zonas suburbanas y caminos vecinales, donde tampoco hubo resultados respecto a la localización de Gómez”.

—¿Tienen en claro la última vez que alguien lo vio?

—Si bien es materia de investigación, tenemos una serie de declaraciones que lo posicionan al señor Gómez en algunos lugares precisos. De todas maneras, se sigue analizando el sistema de cámara de la localidad y de gente en particular, que prestó su colaboración, para que sean observadas las imágenes.

—Es una persona que tenía una rutina normal…

— Sí, se movía dentro de un radio de tres o cuatro cuadras, como el Banco, la Agencia de Quiniela, algún local comercial. Sí tenía algún problema en la zona de la cintura, lo que hacía que caminara encorvado. Era normal que hiciera ciertos metros y se sentara en un banco o paredón a descansar, para seguir su camino.

—Por su experiencia, ¿qué piensa 34 días después de su desaparición?

—Es una situación rara y a la vez compleja. No localizar al señor Gómez, plantea muchas incógnitas, que a través de la investigación, estamos tratando de dilucidar. Es raro que no logremos establecer fehacientemente qué le sucedió a este hombre: si se fue por medios propios o ocurrió una situación que no podemos establecer aún.

—¿Qué te pidió la gente en la marcha?

—La gente vino a reclamar que se continúe con la búsqueda y el rastrillaje, hasta tanto se logre ubicarlo. Lo que se dijo es que la investigación sigue en curso. Por ahí, al no tener un dato certero, se suspendió hasta no tener un dato fehaciente. La localidad se rastreó toda y zonas suburbanas, hasta la laguna de salidas, que podría haber sido otro lugar adónde podría haber ido.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios