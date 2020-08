Marcharon en Macachín por la aparición de Ismael Gómez: “no puede desaparecer una persona así”

Se realizó este lunes la marcha en Macachín para que se continúe con la búsqueda de Rubén Ismael, Gómez, quien desapareció de la localidad hace 34 días.

El hombre fue visto por última vez el 13 de julio pasado cuando caminaba en la ciudad. Quedó registrado en una de las cámaras de seguridad.

Plan B Noticias viajó hasta la localidad pampeana, donde un grupo de vecinos decidió juntarse en la plaza San Martín y pedir por su aparición.

“Son muchas las hipótesis. Hay que seguir buscando, no hay nada concreto ni tenemos pista de algo, es muy poco desde que se está investigando”, contó su hijo Adrián.

“Hay pocas pistas, nadie ha querido hablar y si alguien ha visto algo, no sé por qué no han hablado. Sé que se está investigando por otro lado y la policía está buscando por todos los medios posibles”, agregó.

Adrián todavía se preguntá qué puede haber pasado. “Lo único que sé es que en el departamento están las viandas del martes y del miércoles. Cuando me mandaron el WhatsApp, de que apareció la billetera de mi viejo tirada en el patio, me pareció raro y llamé enseguida a la policía y desde esa noche empezamos a buscarlo.

“Y en el departamento no faltó nada, está intacto. Todo normal, las luces prendidas, las puertas cerradas sin la llave, que es lo que falta. Y no faltó nada, solo el cargador del teléfono”, repasó.

—¿Cómo estaba él de salud?

— Por ahí se perdía un poco. Pero mi viejo es un tipo que no te subía con nadie. De salud, sufría por el nervio ciático y tenía muchos dolores en la espalda. Sufría y estaba empastillado por eso. Si tomaba la medicación bien, andaba bien, pero la tomaba como se le antojaba. Es un hombre muy cerrado y si había una persona a dos metros, no la distinguía, se le borroneaba la cara.

Incluso le pasaba con los propios sobrinos, que se ofrecían a llevarlo a la casa cuando lo veían en la calle, pero él decía que no. ‘ Puedo solo’, decía y no subía con nadie. Por eso es tanta la incertidumbre: subirse por cuenta de él a un auto, no.

—¿Lo buscaron por la zona?

—Se rastrilló todo doble. No sé para qué llevarlo o con qué fin. ¿Para sacarle qué? Es una persona que no le hacía mal a nadie.

—¿Qué hacía tu papá?

—Estaba jubilado. Trabajó mucho tiempo con el gas, era albañilería, laburó muchos años en el puerto de Bahía Blanca y de chiquito, hachaba en el monte buscando leña o lana en los campos. Nunca tuvo problemas con nadie.

—¿Esta marcha es para visibilizar el reclamo o en protesta por algún accionar?

—No, protesta no. Queremos que se siga buscando por todos los medios habidos y por haber. Lo mínimo que haya que aportar, que se aporte. No puede desaparecer una persona así porque sí, de golpe. No puede pasar.

— ¿Nadie se comunicó con vos por el tema?

—No, nadie. Yo entregué el celular, porque los primeros sospechosos en estos casos somos la familia. Yo entregué todo, celular, notebook. No encontraron nada. Incluso el auto lo entregué dos veces y lo requisaron a fondo. Nadie me ha escrito por el tema. Todo es muy raro.

Si alguien tenía algún problema conmigo, ya me tendrían que haber dicho. Pasó mucho tiempo.

—¿Has hablado con fiscales y la policía, estás conforme con lo que están realizando?

—Sí, estoy en contacto permanente con ellos. Estoy muy conforme con el fiscal y la policía. Sé que se está haciendo todo lo posible.

La marcha se realizó desde la Plaza Independencia hasta la comisaría, donde fueron recibidos por el comisario Omar Eduardo Obholz.

Hasta ahora, la justicia y la policía realizaron pesquisas, rastrillajes y búsqueda, pero no obtuvieron información clarificadora.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis pero el paso del tiempo acrecienta la incertidumbre.

