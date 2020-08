“Parece que los radicales juegan a las escondidas”

El presidente del bloque Propuesta Federal, Martín Ardohain, fustigó a sus socios de Juntos por el Cambio por no participar de la marcha de ayer contra las políticas del gobierno nacional.

Ardohain manifestó su sorpresa en diálogo con Plan B Noticias. “Había muchas familias radicales pero no se vea a quienes ocupan cargos electos. La gente necesita sus dirigentes presentes. Los que estábamos ayer éramos los de Propuesta Federal”, aseveró.

“Estamos muy preocupados porque es muy probable que el año que viene vayan a buscar el voto de esa gente y hoy parece que están jugando a las escondidas”, fustigó.

Por otra parte, el dirigente del PRO afirmó que la de ayer fue “una marcha muy importante que muestra el cansancio de la sociedad con el gobierno nacional. Hay que resaltar lo pacífico que fue, las familias con las banderas, con sus hijos. A nadie le alegra que la gente se tenga que manifestar, pero me preocupa mucho que un gobierno a 6 meses de ser elegidos tenga una manifestación de esa envergadura”.

“Es un llamado de atención, creo que están a tiempo. Hay señales que no dejan conforme como la reforma de la justicia, hay otras prioridades, la gente no llega a fin de mes, los comerciantes no pueden seguir”, indicó.

– ¿Por qué crees que pasa eso en la UCR?

– Fue muy llamativo, desde el primer día que asumimos con los diputados Trapaglia, Pepa y Traba quisimos estar presentes en todos los lugares, al frente de la gente que nos votó. Ayer fue una marcha que podemos discutir si fue espontánea o no, yo creo que si porque si la gente no se quiere manifestar no se manifiesta, pero había que estar y nosotros vamos a estar siempre con la gente. Queremos acompañar ese voto que nos dio la oportunidad de estar donde estamos y representarlo

– Hubo varios reclamos…

– Creo que cada uno que se manifestó ayer fue por algo distinto, lo uno todo en un cansancio de una situación que no podemos manejar, por eso resalto el trabajo que estamos haciendo en La Pampa con el ministerio de salud y el gobernador, con un estatus sanitario provincial que en muchos lados nos envidian

Lo que me preocupa a mí son los mensajes contradictorios a nivel nacional cuando no podes trabajar, los comercios no pueden pagar el alquiler, los sueldos, y ves que van por una reforma judicial que no es prioridad, que los presos salen, o que algunos tienen jubilaciones de privilegio, todos estos son ejemplos muy malos.

– ¿Vos por qué marchaste?

– Yo puntualmente marche ayer porque hay varios casos de inseguridad, pero sobre todo el de Macachín, que como pampeanos no nos tiene que dejar dormir. No hay información oficial y el caso de Gómez tiene que ser un tema que preocupe al Ministro de Seguridad porque tenemos que conocer la información oficial

Hoy la gente se dio cuenta que no tiene que votar y olvidarse, se dio cuenta de que tiene que reclamar y exigirle a los políticos. Falta un pampeano y se tiene que esclarecer el tema.

