La justicia ofrece cerrar las causas por violación de la cuarentena con un aporte voluntario de dinero o alimentos no perecederos

Algunas de las personas que fueron sorprendidas circulando fuera de los horarios, sin permiso o en lugares no permitidos, recibieron un mensaje del Ministerio Público Fiscal para cerrar la causa judicial a cambio de un aporte voluntario de dinero o de alimentos no perecederos. Solo pueden hacerlo quienes no tienen antecedentes ni se resistieron a la autoridad en el control. ¿Alcanza a los funcionarios judiciales de la cena del día del amigo?

Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio más de 10.500 personas fueron encausadas por no respetar las restricciones a la circulación al violar el artículo 205 del Código Penal Argentino.

La gran mayoría no tiene antecedentes policiales ni judiciales previas, por lo cual el Ministerio Público Fiscal ofrece una posibilidad de reparación voluntaria sin llegar a tener que terminar la causa penal.









Desde le Ministerio Público Fiscal aclararon que ese mensaje solo le llega a quien previamente ha sido citado oficialmente o luego de recibir una comunicación oficial.

En este caso, el mensaje fue posterior a una citación y una llamada telefónica. En el texto se les ofrece la resolución no conflictiva de la violación de la cuarentena.

Primero se solicita el pago de una suma de dinero y en caso de no contar con recursos, puede hacer una donación de alimentos no perecederos. Esto último dependerá de la evaluación de la justicia.

El texto que acompaña el mensaje del Ministerio Público Fiscal, dice:

Buenos días le reenvío la información tal lo hablado telefónicamente que puede ser corroborado en la pág. web del Ministerio Público Fiscal http://www.mplapampa.gov.ar/archivos/Resoluciones/PG%2039%20-%2020.pdf . Por medio de la reparación económica que usted debe realizar vía transferencia al Nro de cuenta judicial n° 25763463, cuenta tipo 4, Sucursal 100, CBU 0930300120400257634638, se desestima la causa penal iniciada por infracción al art 205 del Código Penal”.

El enlace remite a una resolución firmada por el Procurador General, Mario Bongianino y la secretaria de la Procuración General, Carolina Ghione.

Fue emitida el 15 de mayo de 2020 y se ofrece el instrumento como salida alternativa de solución al conflicto penal siempre y cuando no existan agravantes.

Cena del día del amigo

La resolución fue emitida en mayo y bien podría ser reclamada para sí por los jueces Veggé, Balaguer y el fiscal Sancho. De hecho, el abogado José Mario Aguerrido ya adelantó que la posible violación de la cuarentena el 20 de julio pasado de parte de los funcionarios judiciales podría resolverse con el pago de una multa.

Hasta el momento, Plan B pudo saber que el Ministerio Público Fiscal ha enviado algunas comunicaciones en Santa Rosa para que las personas eviten la causa y las consecuencias penales reconociendo el accionar y realizando un pago voluntario de dinero.

Ahora, la discusión pasará por si esa resolución es aplicable a funcionarios públicos que se supone tiene mayor responsabilidad en el cumplimiento de las normas vigentes.

