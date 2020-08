No estaba muerto ni andaba de parranda, pero ANSES lo dejó sin su jubilación

Un vecino de la localidad de Realicó, contó que fue a cobrar su jubilación, pero en ANSES figura como “presunto fallecido” y no le depositaron el dinero. El jubilado dijo que “ya hice los trámites para que me resuciten”.

Carlos Maria Toral relató a través de las redes sociales que fue a cobrar su jubilación y el organismo no le depositó sus haberes porque consideró que estaba fallecido.









El grave error administrativo le significará a Toral que no podrá cobrar durante dos o tres meses: “hice los trámites para que me resuciten y me dijeron que era un ¡¡¡ ERROR ADMINISTRATIVO !!! y que tardaran dos o tres meses para arreglar”.

