Producción de vacunas contra el coronavirus: “Es el logro de un Gobierno que priorizó la salud”

Los diputados provinciales Espartaco Marín y Leonardo Fabio Avendaño, con el acompañamiento del Bloque FREJUPA, presentaron un proyecto de resolución para expresar el beneplácito de la Legislatura Provincial por el reciente anuncio del Presidente Alberto Fernández, informando que la producción latinoamericana de la vacuna contra el coronavirus, desarrollada por la Universidad de Oxford, estará a cargo de Argentina y México.

Los legisladores resaltaron el “logro de un gobierno que desde el primer día de esta pandemia priorizó la salud de la población frente a los intereses del mercado. Y es un logro más de las científicas y los científicos argentinos, que van a desarrollar esta vacuna en un laboratorio privado nacional”.









Señalaron también la importancia de que la producción latinoamericana de la vacuna esté a cargo de Argentina y de México, “porque eso permitirá un acceso oportuno y suficiente de la vacuna a toda la región. Argentina se encargará de la producción de la materia prima (de la sustancia activa), mientras que México se encargará de envasar el producto y de completar el proceso de producción de la misma”.

“El Estado ya se aseguró la provisión de vacunas contra la covid-19 para el 20 por ciento de la población argentina, de modo tal de garantizar su inoculación a los sectores de riesgo, y garantizó que luego se va a comprar todo lo necesario para el resto de las personas”.

Finalmente, Marín y Avendaño se acordaron del gobierno del ex presidente Macri: “Justo hoy nos enteramos de que el Ministerio de Salud encontró una partida con millones de dosis de vacunas vencidas (antigripal y triple), que fueron adquiridas durante el gobierno de Mauricio Macri y nunca se repartieron entre la población, ni fueron aplicadas. Se ve que no alcanzó con bajar el rango del Ministerio de Salud a Secretaría, con suspender la vacunación contra la meningitis y ‘olvidarse’ en un depósito de Melchor Romero 162 mil dosis de vacunas que no se aplicaron y se vencieron, ni con las 100 mil computadoras abandonadas del Conectar Igualdad que habían eliminado”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios