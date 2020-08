Regreso a clases: alcanzará a unos 12.000 alumnos y alumnas

Así lo adelantó el ministro de Educación, Pablio Maccione. No será para todos los niveles. Las y los alumnos deberán asistir con tapabocas, lo mismo que el personal docente que, además, llevará una máscara de acrílico, provista por el estado provincial.

El ministro de Educación, Pablo Maccione, adelantó en declaraciones radiales que el regreso a las clases alcanzará a unos 12.000 estudiantes en todo el territorio provincial.

Maccione dijo que falta un mes para el inicio del retorno del ciclo lectivo y que “lo único que anunciamos fue una fecha, sin apuro, estamos hablando de una fecha que llegará en un mes, con todo el tiempo y el trabajo que hay que organizar para que esa vuelta vaya por los carriles que correspondan”, aclaró.

El funcionario provincial precisó a periodistas de la FM Radio Noticias que “se priorizará aquellos alumnos que no sostuvieron el vínculo pedagógico, siempre hablando en esta primera etapa del segundo ciclo de primaria, es decir de los chicos más grandes, de primaria, del secundario, en adultos y algo que no está dentro de la educación obligatoria, como formación profesional, pero requiere ciertas prácticas. Estamos hablando entre diez y doce mil estudiantes”.

“No va a ser una vuelta a la escuela como en marzo, quizás no todos los días ni cumpliendo todo el horario”, señaló Maccione, para agregar que las y los alumnos deberán asistir con tapabocas, lo mismo que el personal docente, que, además, llevará una máscara de acrílico que será provista por el estado pampeano.

En este sentido, detalló que el protocolo estaría listo esta semana. “Lo que hace es dar una serie de definiciones y recomendaciones desde cuánta distancia tiene que haber entre un banco y otro, cómo ventilar el establecimiento educativo, cómo tiene que ser el acceso, que tiene que haber alcohol en gel, al 70%, que tiene que haber papel en el baño para secarse las manos, jabón, quién puede entrar a la escuela, cómo actuar en caso sospechoso de COVID-19 o de contacto cercano”, enumeró Maccione.

El funcionario provincial agregó que “cada escuela tiene conciencia de cuáles son los estudiantes con los que no se sostuvo el vínculo pedagógico y aclaro que no va a ser una vuelta a la escuela como en marzo. Quizás no todo los días, ni todo el horario, haciendo un trabajo de acompañamiento y explicaciones que hagan falta, preocupándonos por la conexión emocional que muchos estudiantes necesitan. Esta es una primera etapa y luego de ver cómo continúa la situación epidemiológica, se vera cómo se programa el resto del año lectivo, que se va a sostener en la bimodalidad, marcando como escenario posible el mes de septiembre, como vuelta a la presencialidad”.

Consultado por el servicio de transporte urbano, Maccione dijo que “si tenemos en cuenta que en una escuela, por ejemplo, hay 700 alumnos y son cerca de 100, los que sostienen la presencialidad y tenemos todos los días de la semana, nos vamos a poder arreglar. Habrá un protocolo para el transporte, para mantener la limpieza cada vez que se bajen del móvil. Es algo que se puede organizar, porque no vuelve la totalidad a las clases presenciales”.

Maccione agregó que alumnos y alumnas deberán asistir con tapabocas. “Los docente tapabocas con máscaras faciales de acrílico, que vamos a proveer desde el Estado”.

“Ahora vamos a trabajar en la organización y hay muchos cargos docentes que están dentro de la escuela, que también vamos a sumar a colaborar. No vamos a recargar a ningún docente y la organización será de tal manera que nadie tenga que hacer un esfuerzo que dificulte el trabajo. Por eso queremos saber cuántos docentes seguirán en la virtualidad, cuántos están en grupos de riesgo y son mamás que viven solas. Queremos llevar tranquilidad en que nadie tenga recargas de tareas y que la respuesta para la necesidad puntual para esta situación de presencialidad y modalidad, va a estar”, afirmó Maccione.

