Vacunas vencidas: El Frente Peronista Barrial y el Movimiento Evita repudiaron la impericia de Macri

Mediante un comunicad de prensa, el Frente Peronista Barrial y el Movimiento Evita repudiaron el reciente hallazgo de 4 millones de vacunas vencidas compradas por la gestión de Mauricio Macri pero que no fueron entregadas para su reparto.

“El pueblo argentino está comprobando una vez más la desidia y la irresponsabilidad de la dirigencia neoliberal con la movilización propuesta el pasado 17 de agosto cuando el contagio del Covid-19 se encuentra en uno de sus picos más altos; pero ahora con el descubrimiento de millares de vacunas vencidas en un frigorífico también se refuerza la idea de que los gobiernos de derecha menosprecian, excepto el círculo de poder y socios, a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas”, indicaron.

“El Ministerio de Salud de la Nación ha confirmado el hallazgo de vacunas vencidas, ya pasó con otro lote hace un tiempo, además de ambulancias, camiones con consultorios odontológicos, etc., que implica no sólo una pérdida económica (El costo de las dosis se estima en 1.400 millones de pesos mientras que el costo derivado del almacenamiento desde 2015 y la destrucción rondan los 19 millones de pesos), sino que perjudica la salud de las argentinas y los argentinos”, precisaron.

“Repudiamos este nuevo acto de impericia que deviene del desgobierno de Mauricio Macri y sus cómplices, la UCR y la Coalición Cívica ARI, que muestra una vez más el odio visceral de clase de los dueños del país en contra del pueblo trabajador, de los más vulnerables. El ministro Ginés Gónzalez García lo ha dicho claramente: “fue un gobierno al que no le importó la gente, porque gastó la plata del Estado para que después el bien no esté a disposición de la gente porque simplemente no se distribuyó”. También exigimos que la Justicia investigue este perjuicio a la República y condene a sus responsables, como así también con los representantes del pueblo, sea el lugar que ocupen, levanten la voz y condenen institucionalmente y públicamente esta aberración que afecta el campo sanitario nacional”, criticaron.

“Por eso, también queremos destacar tanto a nivel nacional como provincial la decisión de los gobiernos actuales y sus políticas públicas en el campo sanitario frente a la pandemia, tanto en su faceta de prevención como de creación de infraestructura, a sabiendas de que veníamos de la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría durante la presidencia de Mauricio Macri y la reducción de presupuestos, volviendo a expulsar científicos del país, como también todas las medidas económicas para contener a las empresas y a las trabajadoras y trabajadores, sean formales o de la economía popular”, señalaron.

“Otro paso más en la interpretación de lo que significa el peronismo en el gobierno es la decisión de obtener y distribuir la vacuna a los grupos de riesgo y a las/os comprometidos en los servicios esenciales. Eso se corresponde al ADN de nuestro movimiento nacional y popular que deviene de políticas instrumentadas desde la creación de la Secretaría de Trabajo a cargo de Juan Domingo Perón, y que de ahí en adelante, todos los gobiernos peronistas priorizaron el desarrollo científico-tecnológico, como una manera de consolidar estratégicamente la soberanía nacional. Vale recordar algunos hechos que refractan la decisión del presidente Alberto Fernández, y que se alinean con políticas de Estado emanadas del peronismo fundacional, por ejemplo, Perón siempre ha valorado el campo científico, y con un fin explicito se plasmó en la Constitución Nacional de 1949 en su artículo Nº 37, que en un apartado dice “El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad…”.

“Y avanzó aún más cuando crea por Decreto Nº 5.240 de fecha 10 de Marzo de 1950, la Dirección General de Servicio de Investigaciones Técnicas; por Decreto Nº 10.936 de fecha 31 de Mayo de 1950 la Comisión Nacional de la Energía Atómica; por Decreto Nº 13.443, publicado en el boletín oficial el 8 de Julio de 1950, dispone la creación de la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas; y además también el17 de Mayo de 1951 a través del Decreto 9.695, publicado el 21 de Mayo del mismo año, se instituye el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES TÉCNICASY CIENTÍFICAS (CONITYC)”, agregaron.

“Podemos leer en aquel Decreto: “…CONSIDERANDO: Que es conveniente coordinar los esfuerzos que en materia de investigación científica y técnica realizan en el país numerosos organismo del Estado, en los distintos Ministerios y en las Universidades; Qué asimismo interesa al país centralizar en su organismo que represente a los intereses comunes de aquellos centros de investigación, todo lo referente a orientación y fomento de las investigaciones científicos técnicas, protección de los investigadores científicos; auspicio de congresos científicos nacionales e internacionales; intercambio científico internacional; programas generales de cooperación técnica internacional; fomento de las publicaciones científicas; creación de centros bibliográficos de carácter científico técnico; racionalización general de los elementos y personal en los centros de investigación científico técnica del Estado, etc.”, recordaron.

“Podríamos enumerar numerosos proyectos y programas que se han realizado en nuestro país y reconocidos a nivel mundial en ciencia y tecnología bajo la impronta de gobiernos peronistas y siempre con el objetivo del beneficio social, de herramientas que sirvan para mejorar la calidad de vida del pueblo. En consecuencia, citar la repatriación de científicos, la construcción de satélites, el trabajo de los astilleros, los avances en medicina, son algunas de las acciones objetivas de políticas de Estado destinados a las grandes mayorías, a los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina”, cierra el comunicado de prensa.

