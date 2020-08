Vuelta a clases en las aulas: “Nos enteramos por los medios, y está muy lejos del respeto” (video)

El reinicio de clases presenciales sorprendió a la UTELPa y gran parte de los y las trabajadoras de la Educación de La Pampa. El video de una docente que describe cómo fue dar clases en la pandemia y que se viralizó por las redes sociales. “Hoy hemos sido el hazme reír de nuestra provincia”, asegura.

El video de la docente fue acompañado con un texto en el que resume la forma en que se sintieron al enterarse por los medios que el 14 de septiembre empiezan las clases. Cronograma que incluye que los y las directoras y coordinadoras y tienen que presentarse el 24 de agosto y los y las docentes, el 31 de agosto.

El texto que acompaña el video, es el siguiente:

Los docentes hoy, nos enteramos por los medios que empezamos las clases.

No sé confundan no veo la hora de estar en el aula, aunque sepa que muchas cosas no serán de la misma manera.

Pero lo que sí parece que siempre es de la misma manera es la forma en que nos destratan, no respetan, no consideran a los docentes.

Y no hablo de plata, hablo de trabajo real , de propuestas pedagógicas, de acompañamientos significativos, somos los docentes los que pusimos a disposición todas nuestras herramientas para que la educación siguiera siendo «pública y gratuita».

Si bien es cierto que estábamos al tanto de un posible comienzo nada era certero, ni de cómo , ni de cuando , ni de qué forma, parece que todo eso ya lo decidieron sin preguntarnos, obvio. Perdón, sí, nos hicieron unas encuestas, pero eso no es participar 😡

Merecemos respeto, merecemos participar, merecemos poner en práctica lo que enseñamos y si de arriba no lo permiten, pues empezamos de abajo a mover la torre de naipes.

Comentarios

