Sanz con radicales pampeanos: “Discutamos los términos en esta nueva etapa de la coalición en Juntos por el Cambio”

El dirigente radical y uno de los creadores de la alianza con el macrismo, Ernesto Sanz, dialogó por zoom con radicales pampeanos, en un evento que organizó el concejal y dirigente provincial Guillermo Coppo en el marco del Foro de Concejales de la UCR La Pampa.

El concejal y dirigente provincial, Guillermo Coppo comentó que “Es importante poder conversar y compartir ideas con un dirigente nacional como Sanz, porque nos aporta una visión inteligente al proceso que empezamos los radicales en la provincia. Queremos generar nuevos espacios, queremos que se incorporen nuevos dirigentes a las mesas de trabajo y a los cargos. Entonces me parece muy necesario, y en sintonía con lo que dijo Ernesto, en esta nueva etapa, dar lugar a nuevas ideas”.

Sanz sobre el gobierno:

“La Argentina está congelada en el pasado”, citando palabras de Pagni, así se refirió Sanz a la situación del país al empezar a conversar con los dirigentes pampeanos.

“Pasa con la renegociación de la deuda o la reforma judicial, es todo de ahora hacia atrás. El gobierno no piensa en el futuro”.

“El tema de la cuarentena, ¿por qué levanto la imagen del presidente? porque fue la única cuestión que resolvió. El único tema del presente que resolvió. Pero con el correr del tiempo esa imagen bajó a la mitad, porque siguen intentando resolver el pasado y no el presente de la sociedad. Lo que pasa ahora no son problemas solo sanitarios, sino económicos y psicológicos.

“El 41% que se sacó en la elección del año pasado cambió, hoy ese porcentaje es mucho más alto. La cuarentena puede frenar o disimular las manifestaciones y el rechazo al gobierno, pero eso está”.

Sobre el radicalismo y Juntos por el Cambio:

“El gobierno se quedó anclado al pasado, entonces ¿Cómo se sale del congelamiento en el que está la Argentina? Acá está el rol del radicalismo. Antes no había oposición, ahora sí. Este es un elemento y el otro es la sociedad, que no estaba alerta pero ahora sí. Ahora se moviliza y no está anestesiada”.

“No hubo coalición de gobierno, fue parlamentaria, el radicalismo lideró en el parlamento la custodia del gobierno en esos 4 años. El radicalismo tuvo que ver, mucho, con que un gobierno no peronista termine el mandato”.

“¿Estamos dispuestos a seguir juntos en Juntos por el Cambio? Sí, pero discutamos los términos en esta nueva etapa de la coalición”.

“La UCR demostró que en esta nueva etapa fijamos nuevas reglas: acá somos iguales, no hay dueños ni jefes. Ahora debe haber un fuerte liderazgo colectivo. Discutamos cómo vamos a funcionar de ahora en adelante, eso está por verse”.

“Alguien tiene que ponerle ideas, ideología y estrategia a Juntos por el Cambio, no solos pero el partido que está en mejores condiciones es la UCR”.

Por Juntos por el Cambio: “A mi juicio una coalición tiene que tener la capacidad de plantear una renovación de sus figuras. A Macri hay que encontrarle un nuevo rol, pero el liderazgo hoy es colectivo y allí la UCR tiene lugar”.

“La elección del 2021 va a generar ratificaciones, apariciones, y cambios en los liderazgos pensando en el 2023. Y el radicalismo tiene gente para eso”.

Otras citas de Ernesto Sanz en la charla con dirigentes pampeanos:

“Ahora hay una única oposición (Juntos por el Cambio), que nuclea prácticamente al 100% de la oferta electoral opositora”.

“¿Qué pasa con el radicalismo? Además de haber sido eje fundamental en la oposición, en los 4 años del gobierno de Macri no cumplimos el rol que queríamos y que debíamos, pero cumplimos el que hizo falta para ese contexto. Aceptamos con responsabilidad nuestro rol”.

“El radicalismo tiene la misión de ser la usina proveedora de ideas, del rumbo para Juntos por el cambio”.

“Nosotros tenemos que tomar el eje y ser el faro que alumbre con ideas en la Argentina que viene”.

“La mala gestión del gobierno anterior y el ministerio del interior perjudicó a los gobernadores y candidatos a gobernadores radicales en el 2019”.

