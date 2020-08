Castex: Recolectores de residuos reclaman mejores condiciones laborales

Suspendieron el servicio de recolección de residuos en reclamo de las condiciones de precarización laboral que afrontan en la Municipalidad.









Unos 10 trabajadores del servicio de recolección de residuos de Eduardo Castex mantienen el cese de actividades. Reclaman que realizan trabajo no registrado para la Municipalidad, piden su regularización y mejoras en las condiciones de seguridad e higiene.

“Pedimos por botiquines de primeros auxilios en los camiones, zapatillas y ropa; pero luego de no tener respuestas a nuestros pedidos pusimos en conocimiento al Ministerio de Trabajo y al gremio ATE de esta situación”, declaró Alexander Arias, delegado del grupo de trabajadores, en diálogos con Castexonline.

“El ministerio de trabajo avala esta postura que adquirimos, el cese de la actividades”, sostuvo el trabajador.

Además Arias aclaró que el cese de las actividades no busca perjudicar a las y los vecinos sino una mejora en sus condiciones laborales “Esto no es un paro, nosostros estamos en nuestro lugar de trabajo cumpliendo con el horario, también queremos disculparnos con los vecinos por estas molestias de no poder realizar la recolección de residuos, pero lamentablemente hasta que no tengamos una respuesta o propuesta desde el municipio en base a lo que estamos reclamando esto va a continuar, porque nosostros sabemos que tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos a reclamar lo que nos pertence”.

“También reclamamos por nuestra situación laborar, porque continuamos trabajando en negro, tengo compañeros que hace varios años que trabajan en este sector, en mi caso particular hace 10 años, y hasta ahora no hemos recibido ninguna solución ni respuestas alguna, ayer cuando estuvimos aca no se acercó nadie del municipio, y hoy es viernes y tampoco vino nadie”, enfatizó.

Desde ATE emitieron un comunicado en reclamo de los derechos laborales de los trabajadores y mandaron a la intendenta y los funcionarios a juntar los residuos. «Le decimos a la Intendenta Mónica Curuchet, que si solo le preocupa que los residuos queden en los canastos de los vecinos, que convoque a los y las funcionarias a realizar la Recolección, ya que ellos y ellas gozan de todos los derechos».

Comunicado completo

Desde el Departamento de CYMAT-ATE y el Consejo Directivo Provincial, queremos informar que en el día de hoy mientras nuestros compañeros precarizados del servicio de Recolección de Basura dependiente del municipio de la localidad de Eduardo Castex, se acogian al Art 13 del convenio 155 de la OIT y habiendo informado a la subsecretaría de trabajo y a las autoridades municipales del cese de actividades por no estar garantizadas la Salud y Seguridad de los trabajadores, el municipio violando la normativa legal vigente y redoblando la apuesta en seguir vulnerando los derechos de los más desprotegidos, mando a realizar la tarea de Recolección de Residuos a más trabajadores precarizados, que hagan la tarea que se había suspendido.

Una vez más vemos cómo la patronal mira con desprecio la salud, seguridad y los derechos de quienes por temor realizan tarea poniendo en peligro su salud y la de sus familias, obligados a trabajar por el «Miedo» a perder las migajas que el municipio les abona en concepto de «Salario».

Le decimos a la Intendenta Mónica Curuchet, que si solo le preocupa que los residuos queden en los canastos de los vecinos, que convoque a los y las funcionarias a realizar la Recolección, ya que ellos y ellas gozan de todos los derechos.

Queda demostrado que son los y las trabajadoras para el municipio, son un número.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios