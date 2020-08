Contra el FreJuPa: “que no nos vengan a usurpar lugares en el peronismo”

Una vez más el exprecandidato a diputado nacional embistió contra el intendente de Santa Rosa, que llegó a su cargo tras vencer en la interna del PJ y en la general. Las críticas encierran la resistencia al kirchnerismo, artífice de la estrategia que los llevó al triunfo nacional en 2019.

Apelando al peornismo ortodoxo, el referente de Peronistas si, Perseguidos No, Gastón Rodríguez volvió a criticar la conformación del Frente Justicialista Pampeano ideado por Carlos Verna, pero le apuntó a la gestión de Santa Rosa.









“PSPN obtuvo votos genuinos con la cara nuestra, no tuvimos que sacarnos foto con ninguna otra persona y nadie nos ha reconocido, creemos que el intendente tendría que haberse arrimado, habernos convocado y haber reconocido este pequeño espacio. Sin embargo no lo hizo… en política todo tiene su revancha y ya estamos dispuestos a presentar lista”, reiteró Rodríguez.

Junto a otros referentes barriales llevan meses arengando a resistir el acuerdo de las líneas mayoritarias que postulan a Sergio Ziliotto a la presidencia del PJ y a los intendentes para ocupar las Unidades Básicas de las localidades, que en el caso de Santa Rosa, se traduciría en la conducción del Consejo Local de Unidades Básicas.

“Llegado el momento se va a definir quién es el peronista, no de todos los que vinieron a ocupar espacios dentro del peronismo, con la foto de… las alianzas nunca dieron resultados y esta no va a ser la excepción. Acá hay gente que vino a meterse dentro del peronismo, a usar e peronismo para ocupar lugares”, señaló en obvia referencia a la renovación peronista que significó en su momento la aparición del kirchnerismo.

“El peronista dirá si va a depositar el voto en peronistas o en algún rejunte armado. Yo me pongo el saco del peronismo, los demás que se pongan el saco que les corresponda y que jueguen en el lugar que les corresponda, que no nos vengan a usurpar lugares en el peronismo”, dijo y apuntó en la misma dirección.



– Te referís a La Cámpora, que ganó la interna dentro del peronismo y derrotó a Lezcano, el candidato de las líneas mayoritarias…

– Yo fui parte del armado y no vi a muchos que apoyaran la candidatura de Jorge Lezcano. El único que cumplió es PSPN, los demás no cumplieron el acuerdo. Lo supe siempre, se lo dije a él, y así y todo nos ganan por creo que 76 votos, pero al final no se determinó por cuanto ganaron… creo que fueron 46. Tampoco puedo concebir que un vecino de Santa Rosa tenga tanto dinero para hacer la campaña que hicieron, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios