Grave denuncia de violencia sexual y tocamientos de una inquilina al dueño del departamento

Una mujer denunció acoso sexual, tocamientos y amenazas por parte del propietario del departamento en el que vive en el barrio Malvinas Argentinas. Ayer le cortó el gas le pidió el desalojo por negarse a tener relaciones sexuales con él.









Veronica contó que apenas se mudó al departamento de la calle Giachino 3125 empezó a sufrir acoso sexual por parte de Leopoldo Batle, propietario de los departamentos.

Le cobró 10 mil pesos de depósito y 10 mil pesos de alquiler, y ahora la quiere desalojar en un claro abuso de la situación. Ayer lo denunció en la Unidad Funcional de Genero Niñez y Adolescencia. La Policía le dijo que ya conocían quien era y que no es la primera vez que lo denuncian. «Cuando fui primero a la Seccional Segunda la oficial me dijo «a donde te fuiste a meter» y que el hombre es abusador de menores y que tiene un montón de denuncias de chicas en la misma situación». Además no

“Él me dijo que una de las condiciones para estar ahí era que yo tuviera sexo con él. Por supuesto que le dije que no iba a hacer eso y me dijo que entonces tenía que mantener el patio limpio y pintarle unas puertas de unos departamentos”, relató.

Ella tuvo que acceder a limpiar el patio bajo esa situación de amenaza pero se cansó y no lo hizo más. A partir de allí el hombre empezó a acosarla con más intensidad en forma verbal y física. Además sumó otras amenazas contra ella y su perra.

“Me dijo que iba a tener que hacer algo con mi perra porque él no aceptaba animales. Yo le dije que él la había aceptado cuando vine a vivir pero me contestó que eso no estaba escrito en ningún lado. Y me dijo que me tenía que ir o matar la perra», narró.

Cuando Verónica se negó una vez más su estadía empeoró.“Cuando me lo cruzaba en el pasillo me tocaba un pecho o un glúteo. Hacía todo lo posible para hacer eso. Dejaba cosas tendidas y cuando volvía no había nada, me faltó ropa, toallones, ropa, y otro tipo de cosas. Me hacen la vida imposible. Hace una semana que estoy sin gas, a mi perra no la puedo tener afuera porque corre peligro».

Amenazas

«Me pidió el desalojo ayer y me dijo que me iba a tener que ir por las buenas o por las malas», contó Verónica. «Me dijo que me iba a mandar a los hijos. Uno de ellos estuvo preso por 5 años».

«Estoy con miedo porque él tiene un duplicado de la llave del departamento y cada vez que voy a dormir tengo que trabar la puerta y no estoy tranquila. Me cobró los 10 mil pesos de deposito y no me los quiere devolver para que yo pueda irme y alquiler en otro lado», manifestó.

Además aseguró que en el barrio «lo conocen» y que «saben que hace lo mismo con las mujeres que alquilan». «Algunas acceden y por eso se pueden quedar y no las molesta», reveló.

Sin contrato

Verónica pagó los 10 mil pesos para entrar a vivir y otros 10 mil en concepto del mes de alquiler de un monoambiente en condiciones precarias. «Necesitaba alquilar y me aceptaban a mi perra. Pero es un montón lo que estoy pagando por este lugar con estas condiciones», dijo.

Además el propietario tiene un solo medidor de energía para los 8 departamentos que hay en el lugar. Lo mismo para el gas, que ahora le cortó para desalojarla.

