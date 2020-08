Ley de Paridad: “Es un gran avance para la provincia”

La diputada provincial, María Laura Trapaglia, se refirió al dictamen favorable que se dio en la comisión de Legislación General al proyecto de Ley de Paridad de Género. Además, destacó la preparación que tienen las mujeres en los cargos de poder y que para ella es: “un orgullo estar en un partido que tienen consideración en la figura de la mujer”

Este miércoles con la presencia del vicegobernador Mariano Fernández, y la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, se conformó la comisión de Legislación General para tratar el proyecto de Ley de Paridad de Género. Finalmente, los legisladores de todos los bloques emitieron dictamen favorable a dicha iniciativa.









La legisladora de Propuesta Federal dialogó con Plan B sobre el proyecto: “Participamos todos y todas las diputadas que pudieron estar presente. El objetivo de la ley es garantizar la paridad de género en las candidaturas a los cargos públicos elegidos y también en los órganos de partidos políticos”.

Recordó que “es una ley que se vino trabajando desde la gestión anterior, aunque también se presentaron otros proyectos de los distintos bloques, como es el caso de Propuesta Federal, donde Josefina Díaz presentó un proyecto de modificación que no prospero”.

“En esta etapa el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de la Mujer, nos reunió a todas las diputadas y nos alcanzó un borrador, así que cada una trabajo desde su bloque”.

Destacó que desde el PRO se hizo un trabajo amplio sobre este proyecto: “Nosotros lo consultamos con la Fundación Pensar y con el PRO Mujeres y acercamos modificaciones las cuales fueron discutidas y tomadas en una reunión posterior que se realizó cuando todos habíamos alcanzado nuestras propuestas”.

Remarcó que “es un gran avance para la provincia porque era una de las pocas que faltaba en adherir a esta Ley Nacional”.

-¿Cuál es tu opinión personal?

-Creo que era necesario para que incida en la participación de la mujer. En el caso de nuestro partido las mujeres ya se han venido preparando, realizando capacitaciones, trabajos en equipo, están muy preparadas para llegar a lugares de poder. Mi pensamiento es que los avances nos permitirán conquistar lugares para la mujer, siendo esta modificación necesaria. Pienso que el hombre como la mujer somos complementarios, por eso estaría bien este 50 y 50.

-Hay una mirada más amplia para tratar temas y proyectos al ver más mujeres, a diferencia de cuando hay solo una gran mayoría de hombres

-Justamente a eso me refiero cuando pienso que no es el poderío de uno sobre otro, sino ser complementarios. En la vida diaria uno con su pareja se va complementando y a nivel laboral también puede pasar lo mismo. La relación mujer y hombre cambio en los últimos tiempos y la mujer ha ido teniendo un rol muy importante dentro de la sociedad, pero también todavía falta, por ejemplo, en la poca cantidad de ministras o en los directorios de distintos organismos, por eso durante las reuniones me referí a esto y eso algo que se debe seguir trabajando.

Trapaglia enfatizó que “se han realizado estudios por la CEPAL, donde se observa que un gran porcentaje de mujeres en todos los órganos nivel judicial, ejecutivo o legislativo, están mucho más preparadas con estudios universitarios, maestrías, posgrado y capacitaciones”.

Respecto a su partido indicó que “El PRO si tiene la paridad de género dentro de los cargos selectivos, hoy por una cuestión de la interna y cómo quedo la lista conformada en Propuesta Federal somos 3 a 1, pero al iniciar el 2016 eran dos mujeres y un hombre, por eso nuestras listas siempre han sido con la paridad, como el partido la tiene desde hace tiempo y esto se demuestra desde la Comisión Directiva”.

Otro hecho que resaltó fue que “el PRO incorporó en la carta orgánica un protocolo de violencia política de género y esta semana se capacitó en el tema. Es un orgullo estar en un partido que tienen consideración en la figura de la mujer”.

Finalmente agradeció que “mis compañeros de bloque de Propuesta Federal Matías Traba, Eduardo Pepa, Martin Ardohain acompañaron totalmente esta iniciativa de paridad”.

