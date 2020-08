El FrePam apoya el DNU de Fernández sobre servicios de comunicación

El bloque de ediles del Frepam compartió la decisión de declarar como servicios públicos esenciales a la telefonía celular, internet y la televisión por cable.

En ese sentido, presentaron un proyecto de resolución con el fin de que el Concejo Deliberante se exprese sobre la cuestión.

A continuación se transcribe el texto del proyecto:

VISTO: la Ley N° 27.078, los Decretos Nº 267 del 29 de diciembre de 2015, 260 del 12 de marzo de 2020, 311 del 24 de marzo de 2020, sus complementarios y modificatorios, y el Decreto Nº 690/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que vemos con agrado la concreción de una medida por la que desde hace mucho tiempo hemos bregado y trabajado.

Que en la función llevada a cabo por el Frepam durante varios años en la Cámara de Diputados de la Provincia, hemos contribuido a instalar el debate referido fundamentalmente a la temática de telefonía celular; y en nuestro carácter de usuarios/as hemos padecido nosotros y muchos vecinos/as quienes nos solicitaban acciones para protegerse y reclamar ante los abusos de estas empresas cuya actividad se encontraba desregulada y sin ningún control estatal más que lo mínimo indispensable.

Que tal como lo señalamos en aquella época lo ratificamos hoy: las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son un recurso estratégico que no puede ni debe ser explotado monopolicamente por empresas extranjeras.

Que debemos regular la sangría permanente de divisas dólares que salen fuera del país y que luego son prestadas por muchos de ellos en concepto de deuda externa. Por eso como Estado no hay excusa para no advertir los increíbles oligopolios que se han creado adoptando medidas que permitan a las ciudadanas y los ciudadanos gozar del derecho humano de acceder a un servicio público apropiado y regulado para evitar los abusos que se cometen asiduamente.

Que nuestro trabajo se vio obstruido constantemente porque los intereses económicos que sostienen a estas empresas han sido un factor de gravitación en la toma de decisiones, es por ello que vemos con agrado que finalmente se concrete este pedido que ha sido emblema para buena parte de los pampeanos, y se garantice el acceso a toda la población a los servicios públicos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Que en buena parte de nuestra provincia felizmente tenemos varios de estos servicios como internet e inclusive en algunas ciudades la televisión por cable brindada por nuestras cooperativas; además del desarrollo activo de la empresa Aguas del Colorado, la más reciente Empatel y/o pequeñas prestatarias locales que llegan con sus servicios a los lugares donde a las grandes multinacionales no les interesa. En el caso de la telefonía celular sigue en manos de grandes empresas oligopólicas donde han sido constantes los inconvenientes por abusos con cobros indebidos, mala o nula señal, sistemas de mantenimiento inadecuados e incluso la imposibilidad de poder tratar personalmente un reclamo. Todo eso se debía a ausencia o escasas inversiones o la no actualización ni revisión periódica de los sistemas operativos, y para las empresas no había ningún motivo que los lleve a invertir en mejorar el servicio que prestan, porque no había control estatal apropiado y por una razón mucho más simple, tratándose de monopolios, las usuarios y los usuarios somos rehenes con incapacidad de poder elegir un mejor servicio. Las empresas cobraban sus facturas a fin de mes haya o no mejorado la prestación del mismo.

Que el reconocimiento de que la telefonía, internet y televisión son servicios públicos abre un abanico de prerrogativas en beneficio de las usuarias y los usuarios. Con esta venia que ha llegado desde el Estado nacional continuaremos trabajando para favorecer a las empresas locales en la prestación de los mismos.

Que como siempre afirmamos, la soberanía de las comunicaciones es fundamental si pretendemos real independencia económica y política.

Por ello,

El Bloque de Concejales y Concejala del Frepam presenta el siguiente proyecto de RESOLUCIÓN:

Artículo 1º: El Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa comparte la decisión de declarar servicios públicos esenciales a los de Telefonía Celular, Internet y Televisión por Cable.

Artículo 2º: Comunicar la presente al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación.

Artículo 3º: De forma.

Comentarios

