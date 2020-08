Comisiones en el Concejo: Avanza el proyecto de cannabis

Este martes se reunieron las diferentes comisiones permanentes del Concejo Deliberante de Santa Rosa, para dar tratamiento a distintos asuntos.

En la Comisión de Administrativa y Reglamentaciones se siguió con el tratamiento del proyecto impulsado por el FreJuPa, que propone la creación del Régimen Municipal de Registro y Asistencia y Acompañamiento de Personas Usuarias de Cannabis. En la reunión estuvieron presentes los licenciados en biología Daniel Oliveto y Ayelén Vitale, el médico neurólogo Matías Kohler y Martín Barcos, usuario de cannabis medicinal.









Barcos, paciente diagnosticado con esclerosis múltiple, relató en la comisión de qué manera comenzó a utilizar el cannabis. Manifestó que desde que es usuario su calidad de vida mejoró y pudo suprimir las dosis de medicamentos que le recetaban los médicos y neurólogos. “Desintoxicarme me hizo muy bien y me permitió ser autosuficiente. Puedo jugar con mis hijos. El cannabis me facilitó ser independiente», afirmó. Además, se refirió a la tranquilidad que le otorgaría la ordenanza a quienes cultivan sus propias plantas.

Por otra parte, Kohler comentó su experiencia en relación a sus pacientes y usuarios de cannabis. Celebró la iniciativa de crear el registro municipal de usuarios, aunque advirtió que la principal preocupación es poder analizar la calidad de los aceites para determinar sus efectos para las diversas patologías. Al respecto afirmó: “se podría extender a ese amparo la posibilidad de poder analizar el producto y de esa manera los médicos podamos saber qué recetar a los pacientes”. El médico neurólogo expresó que en la actualidad, “la única forma práctica de acceder a productos de calidad es a través del autocultivo”. Además, advirtió que el gran problema del cannabis es su condición de ilegalidad por ser considerado “droga de tipo 1”, y por ese motivo, “no se tiene la posibilidad de recopilar información” e investigar al respecto. “El déficit que tenemos los médicos es la investigación, por su carácter ilegal”.

El biólogo Daniel Oliveto afirmó que la normativa propuesta soluciona la demanda del autocultivo, aunque advirtió que la solución definitiva sería que el Estado pueda cultivar la planta: “se solucionaría con muy poca inversión”. Además, expresó que lo ideal sería “generar información científica” para determinar qué tipos de plantas se necesitan, y establecer una base de conocimiento para saber qué cultivar. Oliveto expresó que la demanda de cannabis se abastece en un mercado ilegal, y por lo tanto es peligroso por “no sabes qué contiene” ni cómo está producido.

Seguidamente, en la misma comisión, se llevó adelante el tratamiento del proyecto que busca regular la circulación de cuatriciclos. Durante este debate, estuvieron presentes el señor Carlos Buffa, usuario de cuatriciclos, y la directora de tránsito de la municipalidad, Guillermina Castro, para despejar dudas sobre cuestiones técnicas y de reglamentación sobre estos vehículos. El proyecto seguirá en tratamiento en futuras reuniones de la comisión. “Los usuarios de cuatriciclos queremos circular seguros, dentro de todas las normas” afirmó Buffa.

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas emitió un dictamen por unanimidad para transferir una nichera privada familiar a la señora Liliana Mabel Campanino, cuya transferencia fue solicitada a través de una nota presentada por el Departamento Ejecutivo. El concejal Pablo Pera Ibarguren (FrePam) expresó: “Se plantean este tipo de situaciones que son atendidas por la Municipalidad, a través de excepciones, para que haya alguien responsable de mantenimiento y conservación de las bóvedas que permiten tener cementerio en condiciones”.

Por otro lado, se aprobó un dictamen unánime que busca incorporar un inciso de la Ordenanza Nº 3846/2008, para que no se exija el libre deuda a quienes solicitan la restitución de sus motos. Además, el nuevo inciso plantea que las motos tengan que presentar la póliza del seguro obligatorio tal como lo establece la Ley Nacional de Tránsito y como se dispone con el resto de los vehículos.

Finalmente, la Comisión de Acción Social y Desarrollo Comunitario sacó un dictamen unánime sobre el proyecto de resolución del bloque FrePam, que expresa el apoyo a las gestiones de repatriación de los restos del Cacique Calfucurá, impulsadas por la Secretaría de Cultura del gobierno de La Pampa. El concejal José Depetris (FreJuPa) expresó el acompañamiento de su bloque a la resolución “desde una mirada política e ideológica”.

