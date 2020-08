Continúan los respaldos al proyecto de cannabis medicinal: “dejé de tomar once pastillas”

Este martes 25 de agosto continuó el debate en comisión en el Deliberante al Régimen Municipal de Registro y Asistencia y Acompañamiento de Personas Usuarias de Cannabis.

En este segundo encuentro, expusieron los biólogos Daniel Oliveto y Ayelén Vitale, el usuario y paciente Martín Barcos y el neurólogo Matías Köhler.

Los expositores manifestaron su apoyo al proyecto del edil del FreJuPa, Mariano Rodríguez Vega.

Martín Barcos, paciente de 42 años y que cuenta con un diagnóstico de esclerosis múltiple desde los 17 años, es usuario de cannabis y manifestó que desde que empezó a usarlo mejoró su calidad de vida.

“En 2016 fui a la charla en la CPE. Probé un gotero que me regalaron y fue increíble. Era como si me hubiesen apretado un botón y no me doliera más nada. Algo mágico”, dijo, para agregar que “dejó de tomar once pastillas”.

«Desintoxicarme me hizo muy bien. Y me permitió ser autosuficiente. Manejar, renovar el carnet del auto. El cannabis me facilitó ser independiente», agregó.

Barcos destacó la importancia de la ordenanza y afirmó “lo bueno que sería habilitar el autocultivo para usuarios medicinales, y tener su propia genética, acompañado por los médicos, para saber cómo tomarlo, cómo dosificarlo . Facilitaría parra que se pueda acceder a productos de buena calidad”, afirmó.

Por su parte, el médico Matías Koller relató que empezó a relacionarse con usuarios a partir de 2017, afirmó que el 80 % de las enfermedades que se pueden tratar con cannabis son neurológicas. Epilepsias Refractariasm dolor crónico de origen neuropático (sistema nervioso) o inclusive algún tipo de cáncer.

El biólogo Oliveto planteó que el canabis medicinal «es un problema que es de salud pública porque tenés una alta demanda y esa demanda la está resolviendo un mercado desregulado».

El especialista señaló que la alta demanda de usuarios -en su mayoría medicinales- está siendo abastecida por un mercado ilegal, donde no existe un control sobre qué se está comercializando.

“El cannabis sirve para tratar diferentes enfermedades: cáncer, dolores, fibromialgia, artritis, artrosis, parkinson, epilepsia, enfermedades antiinmunes y trastornos de sueño. Cuando uno empieza a sumar esa cantidad de afecciones, que los pacientes están mal y que no responden a la medicación porque necesita de los derivados de cannabis, entonces en la desesperación tienen que conseguir algo” explicó Oliveto.

“¿Y dónde consigue el cannabis o sus derivados? En muchos casos es con autocultivo, que está penalizado por ley pero es la única forma que te garantiza obtener esa propiedad química que ayuda a esa enfermedad determinada. Cuando a vos te vende otro, no sabes qué contiene, no solo en cuanto a lo químico en la planta, sino que ese producto tiene que tener un control para que no tenga contaminantes físicos, químicos, ni biológicos”, amplió.

Alertó que el mayor riesgo es usar una dosis contaminada. “Ahí tenemos un problema que es de salud pública porque tenés una alta demanda y esa demanda la está resolviendo el mercado desregulado”, consignó El Diario.

Por último, Ayelén Vitale afirmó que el cannabis no es tan efectivo como la morfina para determinados objetivos, sin embargo se pueden combinar las dosis de ambas sustancias y de esa forma disminuir la cantidad de morfina que se aplica a pacientes con dolores agudos.

