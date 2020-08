Denuncian que se había suspendido un concurso, pero igual otorgaron la categoría

La trabajadora Oriana Arrieta es empleada de planta permanente del Estado desde hace 20 años y aseguró que un concurso en Desarrollo Social fue “arreglado” para que lo ganara otra persona. El concurso se suspendió, pero descubrió que tres días antes de que se suspendiera se había afirmado la subrogación de la categoría 1 y el adicional.

Hace unos meses Oriana Arrieta le aseguró a Plan B que ganó un concurso pero lo perdió por ser trans.









La trabajadora impugnó el concurso por Discriminación: “En este concurso hubo fraude. Este es el quinto al que me presento, con excelentes notas y en esta oportunidad, se crea una categoría específica para que gane el chofer de la ministra Fernanda Alonso, en el cual sin conocimiento, no porque lo menosprecie, sino porque no tiene foja de antecedentes laborales ni servicios, ya que era Rama Servicios Generales, hasta hace tres meses atrás. Prepararon un examen tendencioso, favoreciéndolo a él, para que lo gane”, había dicho en diciembre del año pasado.

Frente a este hecho, el titular de la cartera de Desarrollo Social, Diego Álvarez, anuló en diciembre el polémico concurso en su área.

Pero, ahora Arrieta se comunicó con Plan B para señalar que descubrió que tres días antes de que se suspendiera el concurso, el ministro firmó la subrogación de la categoría 1 y el adicional para el chofer.

Frente a esta situación Oriana reclama que se revoque la resolución que beneficia al chofer y que nuevamente se convoque el concurso prometido: “Nunca dejó de cobrar una categoría que está en juicio. No debieron otorgársela hasta que se resuelva”, dijo Arrieta.

