Más repudios a Duhalde: “Los dichos suenan a amenaza”

El expresidente Eduardo Duhalde afirmó que Argentina va rumbo «a un escenario peor al de 2001» y que podría no haber comicios: «no va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares».



Tras estas declaraciones, el gobernador Sergio Ziliotto repudió las expresiones del expresidente y afirmó que sus dichos no suman a la vida democrática, pero no fue el único.

Desde el Movimiento Pampeano de los Derechos Humanos manifestaron que:

Los Dichos de Duhalde suenan a Amenaza

Repudiamos las declaraciones del dirigente Eduardo Duhalde ayer en el programa Animales Sueltos, afirmando que no habrá elecciones el año que viene en nuestro país. Lo expresado no es un exabrupto ni una exageración, es simplemente su manera de hacer política para presionar al gobierno nacional a que tome un rumbo hacia la derecha.

Los medios hegemónicos sientan en sus sillones al dirigente que ordenó la Masacre de Avellaneda en 2002, y juntos operar para que se establezca una alianza con el Pro-Cambiemos.

En ese contexto, las organizaciones de Derechos Humanos seguimos denunciando la violencia policial hacia los sectores más desprotegidos de nuestro pueblo. La desaparición forzada de Facundo Castro se inscribe en los padecimientos que las fuerzas del orden siguen ejecutando contra jóvenes, mujeres, originarixs, pobres, desocupadxs, trabajadorxs, y el pueblo en general.

En este contexto, en La Pampa nos enteramos de que se le otorgó la prisión domiciliaria al represor Luis Baraldini, violando una de las principales consignas que tenemos las organizaciones que reclamamos Justicia por las victimas del terrorismo de Estado: Cárcel Común a todos los Genocidas.

Las políticas fascistas en nuestro país, llegaron a territorio pampeano con la mal llamada “Conquista al Desierto”, y desde entonces nos costó mucha sangre y esfuerzo construir esta democracia que debemos valorar. Pero aún sobreviven estos personajes que hicieron uso del Estado nacional para reprimir al pueblo. Duhalde y Baraldini deberían estar presos en cárceles comunes.

Diputados

También el bloque del FreJuPa en la Cámara de Diputados de La Pampa, presentó un proyecto para “repudiar enérgicamente los dichos del ex presidente Eduardo Duahlde, señalando que el año que viene no habrá elecciones en el país y sugiriendo la posibilidad de la concreción de un Golpe de Estado contra el gobierno nacional”.

Entre sus fundamentos indicaron que “La gravedad de los dichos sería enorme, si no fuera una barbaridad intolerable. Porque en democracia todo está permitido, siempre y cuando ese todo está permitido no atente contra la propia democracia. Todos y cada uno pueden decir lo que quieran decir, salvo atentar contra la democracia. Indudablemente, Eduardo Duhalde es mucho mejor presidente que ex presidente”.

“Las argentinas y los argentinos hemos decidido vivir en democracia, desde que en 1983, cuando dimos por finalizada la tragedia más cruenta que nos tocó padecer como sociedad. Hemos dicho Nunca Más a los golpes militares, a los genocidios que traen consigo y a los desastres económicos y sociales que dejan a su paso”.

“Los dichos del ex presidente de la nación Eduardo Duhalde, de un presidente de la democracia son gravísimos, y no deben quedar impunes. No todo vale. Y la libertad de expresión termina donde empieza todo aquello que atente contra la LIBERTAD”.

H.I.J.O.S.

También, las Regionales de H.I.J.O.S. La Plata, Berisso, Ensenada, Punta Indio y La Pampa expresaron “su enérgico repudio a los dichos del ex presidente Eduardo Duhalde”.

“Si bien como dice el ex mandatario, quien fuera responsable de los asesinatos políticos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, hubieron muchos Golpes de Estado, nuestro país se caracteriza x una lucha inclaudicable por los Derechos Humanos que es ejemplo en el mundo”.

“Las recientes declaraciones de Duhalde en este contexto solo pretenden desestabilizar, por eso expresamos nuestro profundo repudio a sus dichos, en un claro intento de desestabilización del gobierno nacional, al decir «es ridículo que piensen que el año próximo habrá elecciones» y en clara sintonía con periodistas y medios de comunicación hegemónicos al igual que otros actores políticos con intereses económicos y financieros”.

