Para Duhalde, no habrá elecciones 2021: “Argentina puede tener un golpe”

El expresidente dice tener la «convicción» que no va haber comicios legislativos. «No va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de la dictaduras militares», afirmó.

¿Habrá elecciones legislativas en 2021? El expresidente Eduardo Duhalde afirmó que Argentina va rumbo «a un escenario peor al de 2001» y que podría no haber comicios: «no va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de la dictaduras militares».

«Es ridículo pensar que el año que viene va haber elecciones, porque Argentina es la campeona de la dictaduras militares» y agregó: «Nadie puede ignorar que el militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina», dijo en el programa Animales Sueltos.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

«Tengo una convicción que no va haber elecciones. Cuántas veces se cayó el sistema. Por supuesto se puede caer el sistema y por supuesto que Argentina puede tener un golpe», agregó el ex mandatario, aunque aclaró: «No digo que Alberto Fernández tenga un golpe, no personalicemos».

Duhalde: «El año que viene no va haber elecciones, Argentina es la campeona de las dictaduras militares»@animalesoficial @luisnovaresio @JotaxTV pic.twitter.com/EHuQQi11tj — América TV (@AmericaTV) August 25, 2020

«Argentina corre ese riesgo porque esto es un desastre tan grande que la gente se va a revelar con todo esto. Esta es la más compleja de las presidencia que tuvimos» y añadió: «Se puede generar un peor clima al que se vayan todos», afirmó.

En la misma entrevista, el expresidente peronista aseguró que la pandemia afectó severamente a Albero Fernández, y que el presidente «no duerme». «No hace caso, yo les dije de que él tiene que tener 3 horas por día para desentenderse de la política, sino le pasa como le pasó a otros presidentes y como me pasó a mi». «Yo estoy convencido de que el que gana gobierna y el que pierde también. Un partido no puede gobernar solo».

Reitero. Muchachos, antes de dramatizar acepten, con cierta indulgencia, que tal vez el expresidente Eduardo Duhalde no se encontraba ayer en las mejores condiciones fisico-espirituales para ser entrevistado. — Jorge Asis (@AsisOberdan) August 25, 2020

«El Presidente no debería permitirse no hablar del pasado, el pasado es inmodificable, los que deben hablar del pasado son los periodistas», afirmó el ex mandatario y recalcó: «Los dirigentes no tienen que hablar del pasado para gobernar», afirmó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios