Schlegel afirmó que Macri dijo: “Si hay que derramar sangre de algunos argentinos para que la Argentina cambie, así será”

El presidente del Coirco, Javier Schlegel, contó que cuando se produjeron incidentes entre las provincias de La Pampa y Buenos Aires por el río Quinto, el presidente Mauricio Macri manifestó en una reunión que: “Si hay que derramar la sangre de algunos argentinos para que está Argentina cambie, así será”.









Hace unos días el presidente Alberto Fernández expresó que Mauricio Macri le había pedido priorizar la economía en la pandemia “Al día siguiente que dicté la cuarentena, él (por Mauricio Macri) me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Gracias a Dios estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar a la gente, la salud de la gente, preservar el trabajo”, dijo Fernández.

Macri aseguró no haberse expresado en esos términos, y el único detalle que aportó de la conversación con el Presidente es que lo llamó para ponerse “a su disposición” y mostrarle su “apoyo en un momento de decisiones difíciles para el país y para todo el mundo”.

Aunque ayer Alberto Fernández ratificó sus dichos: “Algunos me recomendaban que la economía no se frene, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que se mueran los que se tengan que morir. Yo preferí preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, antes que ganar un peso más en la economía”, expresó.

Ahora en otro contexto, aparece una frase muy polémica como la que citó el presidente, pero por una disputa que se originó en el 2016 en el límite del río Quinto.

Tras los conflictos se firmó un acuerdo en Casa Rosada donde participó el exsecretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel, que afirmó que “Cuando conocí a Macri en la Rosada, en el marco de un Acuerdo por el Río V. Hubieron incidentes entre las dos provincias (LP y BS) y él dijo, cito textual: ‘Si hay que derramar la sangre de algunos argentinos para que está Argentina cambie, así será’”.

Cabe recordar que en ese momento la crecida del río provocó problemas entre la provincia de La Pampa y la de Buenos Aires, donde hubo hasta incidentes con heridos, cuando vecinos de los pueblos bonaerenses de Villa Sauze y Sansinena fueron reprimidos con balas de goma por policías pampeanos cuando intentaron frenar el paso de las máquinas.

