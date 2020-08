Coppo contra Alonso: “Las medidas con los comerciantes son demagógicas, llegan tarde y mal”

El concejal radical Guillermo Coppo hizo fuertes declaraciones, ante el anuncio de la Intendenta Fernanda Alonso, sobre las tasas de salubridad e higiene, afirmando “las medidas de Alonso para con los comerciantes son demagógicas, llegan tarde y mal. Nosotros pedimos esto y más, en marzo, pero no quisieron escuchar”.

La polémica se generó en base a que la Intendenta, anunció que eximirá del pago de tasa de salubridad e higiene a aquellos comercios que aún no han abierto sus puertas.









Coppo, sobre la medida, expresó: “en marzo, cuando comenzó todo este problema de la pandemia, desde el bloque de la UCR llevamos adelante una serie de propuestas que transmitimos a la intendenta en una reunión conjunta entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo. Por un lado, planteamos que se difiera el pago de las tasas municipales correspondientes al mes de abril y mayo para todos aquellos contribuyentes que lo solicitaran, también pedimos que el pago sea diferido de las tasas de salubridad e higiene de manera automática para todos los comerciantes de la ciudad ante el estado de fase 1 que se atravesaba”.

Y agregó: “La negativa (en marzo) por parte del Ejecutivo fue rotunda, priorizando la recaudación por sobre la situación que atravesaban los comerciantes de la ciudad. La Intendenta en ese momento priorizó recaudar y dar la espalda a los comerciantes y hoy sale de manera demagógica a tratar de salvarlas culpas del silencio de todo este tiempo”.

El concejal radical añadió: “no me sorprende que no escuche a la oposición, fueron varios los pedidos que hemos realizado proponiendo, de manera positiva, para intentar construir en conjunto una situación mejor para todos los piquenses. Recuerdo que cuando propuse el uso del barbijo obligatorio, me dijeron que no y tuvieron que esperar 15 días para recibir las órdenes del Gobernador, como también desestimaron establecer un cronograma de atención al público en los comercios por número de documento, prefiriendo cerrar antes que segmentar el flujo de gente, o ni siquiera trataron nuestro pedido de garantizar el acceso gratuito e irrestricto al Transporte Público de Pasajeros a todos los trabajadores de Establecimientos Asistenciales de Salud, sean estos públicos o privados, tanto en el caso de profesionales como administrativos, técnicos, personal de limpieza y mantenimiento, choferes, entre otros. También, la Intendenta, desestimó el pedido de control del anillo periférico por parte del Concejal Capellino. Es de esta forma que la Intendenta llega tarde y mal a los problemas que el COVID ha generado”.

Coppo sostiene que: “desde los órganos de gobierno debemos tener una agenda que se adelante a los problemas, y que venga a traer soluciones, no poner parches cuando el agua nos está tapando la visión”.

Para terminar, dijo que “así y todo celebro que salga, aunque tarde y mal, al menos una medida para algunos comerciantes de Pico, las están pasando muy mal y esto es lo mínimo que se puede hacer y espero, que de ahora en adelante, si escuchen las propuestas que le llevamos al Ejecutivo”.

