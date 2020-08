COVID-19: El MoFePa pidió “no criminalizar” la enfermedad

A través de un comunicado de prensa, el Movimiento Federalista Pampeano solicitó no criminalizar la enfermedad, haciendo delincuentes a los enfermos de coronavirus.

“Veamos qué pasa con otra enfermedad pandémica. El SIDA hace 40 años que esta entre nosotros, no hay vacuna y su prevención es con responsabilidad social al igual que con el covid. Sin embargo y a pesar que en nuestro país entre 2010 y 2018 crecieron los enfermos de SIDA, no se ha tratado de aplicarles el artículo 205 del código penal, ni nunca se ha dicho que no se los trate en la salud pública. ¿Porque entonces, con los enfermos de covid 19 se busca responsabizarlos y se los judicializa?”, se preguntaron desde el partido provincial.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“¿Cómo se puede imputar un delito a alguien por ser responsable de transmitir una enfermedad? Cuando se le pueden realizar 2 análisis, una dar negativo y el otro positivo en cuestión de pocos días, cuando hay pacientes asintomáticos, falsos positivos y falsos negativos”.

“¿Alguien puede pensar en que no se atienda a un paciente con cáncer de pulmón por haber sido fumador? o ¿a alguien que por un accidente de tránsito no se le coloque un respirador, por haber sido imprudente manejando?”, argumentaron.

“Dejen de perseguir a la gente con causas penales, acompañen a los enfermos y seguramente no mentirán a las autoridades de sus reuniones y con quienes estuvieron. De esta manera será más fácil controlar los futuros contagios”, reclamaron.

“Nadie se quiere enfermar, y menos contagiar a sus seres queridos, acompañen al pueblo y eduquen en la prevención, como debe ser con el todas las enfermedades. Seguramente se lograra superar más rápido y de mejor manera esta pandemia”, cierra el comunicado de prensa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios