Dos tienen coronavirus y hay “varios aislados”: ATE volvió a reclamar el pase a planta de precarizados en Salud

Esta mañana la Asociación de Trabajadores del Estado realizó una manifestación en Casa de Gobierno, respetando el protocolo sanitario, para demandar el blanqueo de 300 personas en toda la provincia.

La secretaria de prensa del gremio, Liliana Rechimont, señaló a Plan B que “denunciamos otra vez la situación de precarización y esperamos que en algún momento nos conteste el petitorio. Hasta ahora nadie se ha comunicado y ya tenemos dos compañeros que dieron positivo por coronavirus y un varios aislados por ser contacto estrecho”.









“Venimos denunciando la precarización desde el inicio de la pandemia, cuando se empezó a contratar de esta manera. Todavía no nos han llamado y no nos han convocado. Lo peor que advertimos que podía pasar, ahora es ralidad, hay dos compañeros con contagio con covid Centro de Emergencia Respiratoria”, agregó

“Y varios compañeros en aislamiento en forma preventiva. No podemos saber cuantos son porque están precarizados y eso no lo informan como tal para que puedan seguir cobrando. Los monotributistas cobran si trabajan, y por lo que nos dijeron, a los compañeros y compañeras aisladas o contagiadas les hacen pasar el parte diario sin novedad para que cobren el sueldo porque no tienen ART”, especificó.

Liliana Rechimont calculó que en toda la provincia hay 300 personas precarizadas. “Acá (por Santa Rosa), solo en enfermería se cubrieron las 56 vacantes por código 80, que es el que hace mención a que los compañeros con una enfermedad de riesgo no tienen que ir a trabajar. Es una enfermedad de riesgo”, agegró.

“Esas son 56 vacantes cubiertas de manera precaria de una sola rama y un solo lugar. Ahí hay que sumar el resto de las ramas y de las localidades de la provincia”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios