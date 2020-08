Dura critica de exfuncionario a la dirigencia pampeana de la UCR: “No me representan”

El exdirector de Turismo de la municipalidad, Federico Roitman, realizó duros cuestionamientos a la dirigencia provincial de la UCR, donde les pidió que informen que hicieron durante la pandemia.

El exfuncionario en la gestión de Leandro Altolaguirre manifestó un reclamo por las redes sociales contra la dirigencia de su partido.









Además, manifestó que no lo representan ni el presidente del partido de la provincia, Julio Pechín, ni el titular del Comité Capital, Hipólito Altolaguirre, ni el presidente del bloque de diputados, Francisco Torroba.

Textualmente expresó lo siguiente:

Me gustaría saber que ha hecho la Dirigencia del partido al que pertenezco, la Unión Cívica Radical en esta Pandemia y Cuarentena. ¿Qué han propuesto? ¿Qué han motorizado? ¿Qué opciones le acercaron al gobierno? ¿Qué opiniones vertieron sobre las decisiones del gobierno? En definitiva, me gustaría saber, los intimo públicamente a que nos informen, mínimamente a quienes los votamos a que nos digan que hicieron.

Con las decisiones del gobierno provincial y nacional tengo muchas diferencias, pero es lógico, ellos gobiernan, toman decisiones y las llevan cabo.

Mi reclamo, es con la gente de mi partido la UCR, de la dirigencia y de quienes tienen responsabilidad institucional en estos momentos, les propongo que hablen en los medios de comunicación, que digan, que expliquen, TODO lo que han TRABAJADO en esta Pandemia/Cuarentena. Yo les expreso mi pensamiento, mi sentir, el presidente del partido en mi provincia NO ME REPRESENTA. El presidente del partido en Santa Rosa NO ME REPRESENTA. El presidente del bloque de diputados de la UCR de La Pampa NO ME REPRESENTA.

Con mucho dolor tengo que expresarlo, siento la necesidad de que lo sepan, ostentan cargos SOLO POR LA CHAPA O POR EL DINERO. Ellos aceptan con mansedumbre bobina LAS ORDENES QUE VIENEN DESDE ARRIBA, y eso a mi entender, no está bien, y mucho menos en quienes se dicen ser representantes de la oposición. En mi opinión es LAMENTABLE EL PAPEL DE MI PARTIDO. Muertos de miedo se quedaron callados para no CONTRADECIR EN NADA AL GOBIERNO DE TURNO. No estuvieron a la altura de las circunstancias. No lo quiero hacer personal y pido perdón a quien ofenda pero eso siento.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios