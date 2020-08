Sergio Ziliotto y los dichos de Duhalde: “es funcional a un clima que se está tratando de instalar”

El mandatario pampeano, Sergio Ziliotto, afirmó en declaraciones radiales que el ex presidente Eduardo Duhalde son funcionales a un microclima que se pretende instalar, que en Argentina hay un “desgobierno”. Elogió el DNU que declara servicio esencial a las telecomunicaciones y afirmó que Alberto Fernández fue más allá que Cristina con la Ley de Medios.

El gobernador de La Pampa lamentó las afirmaciones del ex presidente son funcionales a un microclima que plantea al 17A como “una pueblada” y que el gobierno de Alberto Fernández carece de autoridad para gobernar la Argentina.









“Analizándolo es funcional a un clima que se está tratando de instalar, un clima de desgobierno, de caos social, de que no hay un gobierno que esté a la altura de la circunstancias, con un microclima creado, transformando la movilización del 17A en una ‘pueblada patriótica’”, que le está reclamando al gobierno que cambie de rumbo”.

“Se está planteando peligrosamente y lamentablemente veo al ex presidente Duhalde como una herramienta que han utilizado, a partir de una necesidad que no es nueva, de aparecer en los medios. Duhalde se ha subido a un mensaje preocupante, que en la Argentina hay un desgobierno y que hay un caos social, que es mentira y acabo de ver una encuesta, donde tiene el 78% de imagen positiva”.

“Es un microclima creado por los medios porteños, que son el verdadero poder y lo peor de todo es que hay una clase política que es funcional a ese discurso. Se ha subido a la negativa a la Reforma Judicial sin leerla, se han subido contra el DNU del presidente defendiendo intereses corporativos, de concentración económica”, indicó el mandatario pampeano a periodistas de Radio Noticias.

“Además se ve un poder económico que era el principal esfuerzo del gobierno que terminó el 10 de diciembre, que no asimilaron el costo de haber perdido el gobierno y que buscan la desestabilización política y económica. No es casual la jugada de Clarín de invertir 2400 millones de pesos, primero en bonos, para luego pasarse a contado con liqui”, dijo Ziliotto.

“Ellos quieren fijar las reglas. El tema es entender cuál es el poder económico”, opinó el mandatario provincial. “Si uno lo analiza políticamente y estratégicamente, Alberto Fernández fue más allá de lo que fue Cristina, con la declaración de un servicio público (al DNU de Telecomunicaciones). Antes el servicio no era público. Y esto tiene que ver con la evolución, la pandemia desnudó la falta de acceso, de conectividad, de igualdad de oportunidades y si no está el Estado para regular eso, ¿donde va a estar? A mí me plantean que no van a venir inversiones: que le pregunten a la enfermera de Chos Malal, al chiquito que se tiene que subir al caballo e ir al cerro para tener la tarea. Lo que pasa es que consumimos un discurso muy centralista y concentrado. Algunos se ofendieron cuando hablé de la Argentina que trabaja y la que no trabaja. El interior es noticia, cuando es mala noticia”, dijo Ziliotto.

