Ziliotto y la pandemia: “siempre vamos a tener casos, esperamos no tener un brote”

El mandatario pampeano afirmó que la evaluación de la pandemia de coronavirus es “día a día, hora a hora” y destacó la apertura económica en el territorio provincial. Adelantó que ya cuentan con la trazabilidad de 162.000 personas en toda la provincia.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, valoró el esfuerzo de la sociedad pampeana y resaltó la recuperación en la provincia de los índices económicos.

En declaraciones radiales, el gobernador afirmó que “nosotros ya en el mes de mayo estábamos en un 2% en valores reales, con respecto al 2019. Salvo en los doce días que volvimos atrás, venimos ya de tres meses con una actividad, con una retracción que no es por la pandemia, sino por la situación anterior del país”.

“Son buenos augurios, pero siempre mirando el celular, cuando llega una llamada de Rubén Kohan, con las novedades de Salud. Es un día a día, hora a hora”, afirmó en referencia al desarrollo de la pandemia de coronavirus.

En este sentido, Ziliotto lamentó la primera muerte en La Pampa. “Es la realidad que tenemos, no es la cuestión de pensar en uno mismo. Uno puede sentirse inmune a una enfermedad con alto grado de contagio y bajo de letalidad, pero en personas mayores tiene efectos determinantes y eso es lo que hay que pensar si uno tiene cierta fortaleza física, que no le va a pasar nada, pero puede arrastrar a otra persona”.

“Esto nos costó mucho, le costó mucho a la sociedad la Fase 1 de hace veinte días, porque se había puesto el énfasis en volver a la normalidad. Y dolió mucho y entendimos las declaraciones, las necesidades, las manifestaciones. Por eso, donde quedó circunscripto el brote, pudimos abrir”, dijo Ziliotto a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Ahora aparecen algunos casos positivos, pero son contactos estrechos y aislados y eso indica que se hicieron bien las cosas, que la onda expansiva del brote está contenida”, afirmó el gobernador, para agregar que “la policía patrulla permanentemente”, para evitar el tránsito no permitido en el territorio provincial y que generó el último brote.

“Nunca lo vamos a perfeccionar a esto. Se perfecciona con responsabilidad social. Siempre vamos a tener casos, esperamos no tener brotes, casos sí y que son provocados por actividad esencial de gente que ingresa a La Pampa, pero contamos con herramientas de trazabilidad y que una persona que viene de afuera, contagia, pero no lo hará a 200 personas, como ocurrió en el brote anterior”, afirmó.

Consultado sobre si los comercios cumplen con la trazabilidad y el registro voluntario de clientes, el gobernador dijo que “la última información, es que teníamos la trazabilidad de 162.000 personas en toda la provincia, desde que es inició.”

“Quien sabe y entendió que el futuro de todos, sobre todo el de su negocio y de aportar un granito y hacer un esfuerzo, es el comerciante. Esto tiene su carga adicional y es un beneficio de todos, por eso es de forma voluntaria y tiene que ver con la decisión de cada uno. Si aquí floreciera la responsabilidad social y tendríamos muchos menos casos en el mundo. Son las conductas humanas, las que terminan definiendo la realidad”, dijo.

Consultado sobre el regreso a clases, Ziliotto dijo que “ante todo estará siempre la situación sanitaria y de la salud de los pampeanos. Desde hace tres meses que nos juntamos con los medios, trabajando en un cronograma que quedó de lado, luego de lo de Catriló y luego nos pusimos a trabajar para implementarlo nuevamente”.

“Yo no puedo permitir que haya chicos que hace seis meses no tienen contacto con la escuela. Son los mínimos porque han hecho un gran esfuerzo los docentes y han logrado, a pesar de que no hay conectividad, un desgranamiento en algunos hogares y se ha logrado. Por eso, apuntamos a ese menos del 10%. Yo a ese chico que la docente no pudo ubicar ni tuvo la devolución de él o la familia, lo necesito, a lo sumo, dos, tres veces algunas horas en la escuela, para hacer las tares y cuando la tenga, que regrese, que lo quiero presencialmente, delante mí. Yo no puedo tener chicos desconectados seis meses de la escuela, menos en la edad formativa”, afirmó Ziliotto.

“A ese grupo vulnerable necesito llegarle con la presencialidad, dándole la mayor garantía a docentes, alumnos, a la comunidad educativa, que están todas las medidas sanitarias tomadas, porque puede haber que haya un docente o dos, con cuatro o seis chicos en el aula, como pasan en otras actividades”, indicó.

“El ámbito de la escuela será limitado a una actividad que es el 10% como máximo, de lo que era anteriormente. Hoy podemos hacer ese esfuerzo, porque los chicos necesitan un vínculo con la escuela y si es personalizado, mejor. Un docente le dará clases a cuatro, cinco chicos y ese chico asimilará conocimientos y cuando le den la tarea y vaya a la clase, capaz que mañana no, pero pasado vuelve y tiene la devolución y lo tiene al docente, que con solo mirar al alumno sabe, si entendió o no”, indicó Ziliotto.

Por otra parte, el gobernador se refirió a las licencias y aclaró que “el docente que tiene hijos que atender en su casa, no vuelve, sigue en la virtualidad. Entra el sistema de suplencias para aquellos que tienen que ir al aula”.

