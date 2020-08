670 contribuyentes deben en promedio $220.000 y 150 millones al municipio

Así lo reveló un estudio de la Dirección de Rentas. Son el 1,8% de los contribuyentes con 6200 propiedades y corresponden al 11,94% del padrón. El 98,2% restante debe de promedio $35.000.

En conferencia de prensa, la Directora de Rentas, Pamela Braun, detalló el análisis realizado en el padrón de deudores del municipio y anunció la creación de un Sistema de Control Permanente para grandes deudores.

“Analizamos el padrón en forma muy detallada de todos los contribuyentes y hay un grupo de 670, tienen 6200 propiedades. Es decir que el 1,8% de los contribuyentes, tienen el 11,94% del padrón. Estos mantienen con el municipio una deuda total de 150 millones de pesos”, explicó la Directora de Rentas.

“El otro porcentaje, 98,2%, tiene una deuda en promedio con el municipio de $35.000 por persona y los 670 que más propiedades tienen, deben, en promedio, $220.000 de deuda con el municipio”, explicó.

“Esto no quiere decir que todos los contribuyentes que tienen cinco propiedades o más, adeudan al municipio. Hay muchos contribuyentes cumplidores, pero se ve claramente que muchos contribuyentes que tienen mucha capacidad de pago, adeudan al municipio, proporcionalmente cuatro o cinco veces más que los que menos propiedades tienen”, dijo.

“Por eso proponemos este registro para llevar un control estricto sobre estos contribuyentes y que las reglas sean claras. Vamos a notificar a todos los contribuyentes que queden incluidos en el padrón y saben que tienen que regularizar sus deudas, para no tener consecuencias. La idea es al tener estratificado el padrón, aplicar medidas iguales a iguales y mantener controlados a los contribuyentes que más poder adquisito tienen”, indicó Braun.

Por su parte, Pablo Echeveste agregó: “cuando hablamos de estos grandes contribuyentes, nos referimos a personas físicas y jurídicas. No es que una persona física tiene cinco o más propiedades, hay sociedades, sucesiones, empresas, es un universo con particularidades por el número de propiedades que tiene”.

Consultado sobre la política de la gestión anterior de gobierno, que sostenía que solo el 6% de personas que vivían en barrios sociales pagaban sus tasas y el contraste con este registro de grandes deudores, Echeveste dijo que “cuando la Dirección de Rentas hizo este trabajo estadístico y trató de tener más datos para identificar a los contribuyentes, encontramos ese dato y por otro lado, vimos que en las 4 o 5 moratorias que se hicieron en la ciudad, el 66 o 67% de las personas que se presentaban, pagaban la deuda de contado o hasta tres cuotas”.

“Eso demostraba que estaban esperando la reducción de intereses y eran personas con ingresos medios o altos, que tienen la facilidad de pagar su deuda de contado y no eran personas que venían con alguna dificultad y trataban de refinanciar una situación que los estaba apremiando. Por eso, un poco la decisión fue tomar este Sistema de Control Permanente, de acompañar, no salir a cazar a nadie y que sabemos que están, que nos deben y queremos ver cómo revisar el tema. Por eso anunciamos el Sistema de Control, para tener una mejor recaudación y también va junto con la medida de dar una bonificación del 5% a todos los contribuyentes que estén al día”, repasó Echeveste.

“Hay que recordar que antes había un sorteo que beneficiaba a 5 contribuyentes mensuales, que eran 60 personas al año, en un padrón de 52.000. Ahora la idea es que todos los que cumplen, tengan un beneficio y a medida que vayamos mejorando la recaudación, mantener esta conducta de que el cumplidor se sienta que la municipalidad le reconoce el esfuerzo que hace”, indicó el secretario de Hacienda.

—¿Les preocupa la calidad del servicio?

—Sabemos que hay varias emergencias dictadas y que hay dificultades. De a poco estamos tomando acciones y somos optimista. Esto llevará mucho esfuerzo y tiempo, pero es importante que los contribuyentes sepan que el que está al día y tiene un servicio con dificultades, les vamos a reconocer un beneficio y tratar de mantener en el tiempo.

—¿Qué consecuencias puede haber para grandes contribuyentes si los intiman y no responden?

—La ordenanza fiscal prevé la multa por omisión, que va entre el 25 y 200% del impuesto adeudado, depende la instancia. Hay una primera intimación, que si no se responde, se puede cobrar el 25% y eso a medida que se analiza el incumplimiento, se va regularizando la multa. O el juicio por apremio. Son herramientas que están vigentes y que el municipio las tiene. No es algo que es nuevo, en casos puntuales se han apĺicado multas por omisión. En estos casos, vamos a notificar previamente a esos contribuyentes les vamos a ofrecer el plan de facilidades hasta diciembre para que regularicen. Después si uno intima y no viene, se tomarán medidas para mejorar la recaudación y esto nos permite generar el esfuerzo fiscal para acompañar a los contribuyentes cumplidores.

