La UCR pampeana habla de “la ruta del dinero” y señala que hay una “justicia mucho más dura” contra ellos

El Comité Provincia de la UCR pampeana salió a defender al intendente de Anguil tras el pago de boletad de gas del local partidario con fondos públicos. “Pretendemos una Justicia que tenga la venda bien puesta y la balanza bien calibrada. Una Justicia que inspire respeto no miedo”, señalaron.

En un comunicado de prensa la UCR La Pampa criticó la rapidez judicial contra el intendente de Anguil, Héctor Delahaye, y lo comparó con el escándalo de las facturas truchas en comisiones de fomento, descubierto por el Tribunal de Cuentas.









Además, utilizaron la “taquillera” frase “ruta del dinero”, nacionalizada por medios como Clarín o el periodista Jorge Lanata para hacer alusión a la “corrupción K”.

Los radicales pampeanos dijeron que “el sistema de gobierno republicano está basado en la división de poderes. El Poder Judicial ejerce sobre el Ejecutivo el juzgar todos los actos que pueda considerar violatorios de la Ley. Y tal parece no siempre lo hace con la misma vara o de la misma forma”, indicaron.

“Observamos con asombro como a través de un modus operandis que se hizo común en varias Comisiones de Fomento, se desviaron varios millones de pesos con rumbo desconocido. Por citar un ejemplo, que no es el mayor pero está cerrado, el de Unanue a cargo de Manuel María Costoya acusado de peculado y uso de documento privado falso en 171 oportunidades en perjuicio de la Administración Pública”, señalaron.

“Todo quedó oculto a través del mecanismo de Juicio Abreviado: el origen de las facturas, la ruta del dinero, es decir quién efectivamente cobró y se quedó con ese dinero. La pena por supuesto la mínima, de cumplimiento suspensivo, es decir nadie va detenido. Todo a derecho por supuesto, y como ejemplo social penoso”, se quejaron.

“Otra Justicia, mucho más dura parece actuar cuándo se trata de gobiernos municipales opositores. No vamos a cuestionar técnicamente los procedimientos, pero por cierto resulta poco serio ver a la prensa instalada previamente, o citar testigos con clara intención política durante su ejecución”, resaltaron.

“Todo esto ocurre mientras nuestro Bloque de Diputados Provinciales hace presentaciones ante la Subsecretaría de Derechos Humanos por las escandalosas situaciones dadas en distintas localidades de la Provincia por parte de la Policía de La Pampa, órgano auxiliar de la Justicia”, enumeraron.

“Así podemos citar hechos gravísimos en General Acha, Telén, Santa Rosa y el probable concurso de varios hechos delictivos por parte de un grupo policial contra una persona en Catriló, de los cuales se desconoce si fueron apartados preventivamente de sus funciones. Estamos ante algunos agentes policiales que se sienten absolutamente impunes, sin control por parte de sus Jefes ni acotamiento por parte de la Justicia”, acusaron.

“Somos el principal partido político de oposición. No juzgamos personas, evaluamos acciones. No somos ni seremos una oposición complaciente mucho menos cómplice. Pretendemos una Justicia que tenga la venda bien puesta y la balanza bien calibrada. Una Justicia que inspire respeto no miedo”, finaliza el documento de la UCR pampeana.

