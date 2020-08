Llaman a adoptar una niña de 11 años: Su hermana mayor reclamó la tenencia

Son 3 hermanos, 2 mujeres y 1 varón. Fueron víctimas de abuso sexual intrafamiliar. La más grande rehízo su vida y ahora reclama la tenencia de su hermana menor.









Karen Burgos, de 19 años, pidió que su hermana de 11 años vaya a vivir con ella y su familia, luego de enterarse que el Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de Santa Rosa lanzó la convocatoria para la adopción de una niña de 11 años.

“Hace más de un año que la estoy reclamando para que venga a vivir conmigo”, contó Karen, al tiempo que expresó que «por vinculo no la pueden separar”.

“Yo me comunico con mi hermana todas las semanas. Me llama desde el hogar por videollamada para poder hablar”, relató la joven a quien la justicia le dijo que “si no aparece una familia, recién ahí me iban a tener en cuenta”.

Es de Santa Rosa pero vive hace más de un año en 30 de agosto, provincia de Buenos Aires, con su pareja.

El llamado fue el 25 de agosto y Karen inmediatamente hizo público el caso. Tiene otro hermano de 13 años, pero asegura que su madre biológica, «le dijo un montón de cosas y el es chico y no lo pueden obligar a hacer algo que no quiere».

Cuando quedaron solos con su padre comenzaron los abusos. “Nosotros, los 3 hermanos, sufrimos abuso sexual por parte de mi padre. Ellos se separaron cuando yo tenía 11 años. Mi mamá hizo abandono de hogar, como le decían antes, y quedamos con mi papá. A los 11 empezó a abusar de mi, hasta los 15 años”, relató.

«Ahí me empezó a escribir Estela, quien paso una historia parecida a la mía y ella actuó. Me sacaron de la casa y me adoptó Estela. Un año después me enteré que mi papá abusó de mis hermanos», dijo.

Karen contó que el hombre fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional: «Él esta libre en Santa Rosa. Mucha justicia no se hizo».

«Yo siempre dije que cuando cumpla 18 años, porque antes no podía hacer nada porque era menor de edad, iba a luchar por mis hermanos, hacer lo que ninguna persona hizo por mi. Es la única familia que tengo. Espero que la justicia reflexione», pidió la joven.

«No se que piensan. Yo siempre quise a mis hermanos. Ahora puedo pelear por mi hermana porque está en situación de adopción, porque mi hermano no está en adopción y no quiere estar conmigo», expresó.

«Agradezco a quienes manifestaron su apoyo y que lo sigan haciendo», concluyó.

