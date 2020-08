Tratan la designación de Matzkin en Pampetrol

La Legislatura pampeana debate hoy si se le asigna el rol de síndico de la petrolera pampeana. El nombramiento del abogado cuenta con el aval del FreJuPa y Propuesta Federal. Comunidad Organizada dice que le corresponde el cargo porque fue la segunda minoría en 2019 y presentó una denuncia judicial y administrativa.

El abogado peronista que saltó al macrismo, Martín Matzkin, sería hoy designado por amplia mayoría al frente de la sindicatura de Pampetrol. Su pliego llega con el aval del Frente Justicialista Pampeano y el de Propuesta Federal, el bloque que impulsa su nombramiento: acumulan 21 de un total de 30 legisladores.









En el medio, la diputada Sandra Fonseca de Comunidad Organizada acusó al oficialismo y a Cambiemos de “corrupción institucional” por el acuerdo que alcanzaron en comisión.

La acusación, de tintes políticos, se basa en un audio del expresidente del bloque del PJ, Daniel Lovera, y en una de las dos interpretaciones posibles de la normativa vigente.

En un comunicado de prensa Fonseca recordó que “en 2010 se trató en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa la incorporación de las minorías acorde al sufragio Popular en la empresa con participación Estatal mayoritaria Pampetrol” donde “la propuesta del bloque opositor era la de designar los miembros representantes por la cantidad de diputados de cada bloque a lo cual el grupo del Partido Justicialista a través del Presidente del bloque Lovera manifestó que no, que eso no era así que correspondía determinar las minorías acordé a la voluntad popular y dio como ejemplo categórico que, si supuestamente el bloque de ellos se dividía no podía ser que se quedará con todos los cargos”.

Fonseca señaló que las palabras de Lovera indican “sin ningún lugar a dudas cuál fue el sentido, el origen y el contenido real de la ley, la que Comunidad Organizada hoy pide que se cumpla respecto a la representación del voto popular”.

“La asociación que denominamos clandestina de Verna-Mac allister, quiere apropiarse indebidamente de dichos cargos. En definitiva el cargo de Síndico Titular y el de Director Suplente serán propuestos por el Bloque que represente a la segunda minoría parlamentaria surgida del sufragio popular”, afirmó.

Discusión

La ley vigente asigna el cargo en disputa a la segunda minoría, que no necesariamente es la misma en las elecciones que la que ocupa ese lugar en la conformación de los bloques parlamentarios.

En 2019 el FreJuPa ganó las elecciones, segundo terminó Juntos por el Cambio (UCR y Propuesta Federal) y tercera quedó Comunidad Organizada. En ese “podio”, el síndico sería Javier Díaz, el abogado propuesto por Fonseca y Tierno.

Pero, desde el 10 de diciembre, el panorama cambió. El FreJuPa es la mayoría y se reunió en un solo bloque, pero Cambiemos, se dividió en 2: 7 legisladores de UCR y 4 de Propuesta Federal.

Los otros 2, a esa altura, eran de Comunidad Organizada. En esta forma de distribución de la representación parlamentaria surgida de la elección, la segunda minoría le corresponde a Propuesta Federal, quien impulsa a Matzkin.

A ello hay que agregarle el condimento de la división de Comunidad Organizada que tenía dos legisladores y perdió a Juan Pedro Brindesi, quien formó su propio bloque.

El jueves, con su accionar, legisladores y legisladoras provinciales sentarán un precedente y se supone, recomendarán la modificación de la ley de creación de Pampetrol para evitar discusiones similares en el futuro.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios