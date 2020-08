Se aprobó por mayoría el pliego de designación de Matzkin en Pampetrol

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el pliego de autoridades para Pampetrol SAPEM, entre las que se designa como sindico titular de la misma, al abogado del PRO, Martín Matzkin.









El oficialismo alcanzó la mayoría con 16 votos propios, ya que se abstuvo Facundo Sola, con los cuatro diputados de Propuesta Federal y Juan Brindesi, por el Movimiento Productivo Pampeano.

La diputada Sandra Fonseca de Comunidad Organizada, que reclamó desde el comienzo el cargo para ese espacio, votó en contra.

Por otra parte, la UCR se abstuvo de votar bajo el argumento de que no está claro el texto de la ley que, de acuerdo a la interpretación que hace el oficialismo, la silla corresponde al macrismo que consigue de esta manera, por primera vez, un lugar en la petrolera de control estatal.

«En primer lugar, que no existe una interpretación unívoca, sino que es factible que se infiera más de un razonamiento; lo que refuerza la necesidad de reformar los correspondientes textos normativos para traer certeza al Ejecutivo Provincial y, a esta Cámara, para que a futuro no se genere esta situación», señaló el radicalismo.

«Claramente, el Ejecutivo Provincial, ante idéntica redacción en la cuestión que se discute, en más de una ley, ha tomado dos interpretaciones diferentes. Si se compara lo resuelto en el período inmediato anterior, rápidamente se podrá observar que primeramente resolvió elevar la propuesta de la segunda minoría parlamentaria surgida del sufragio popular, es decir la foto del resultado electoral, y con posterioridad, eleva una propuesta con el segundo bloque en cantidad de representantes de las minorías parlamentarias», indicó.

«Es por ello que, después de haber hecho los esfuerzos políticos para buscar certeza en la sinuosidad de la norma, es necesario manifestar que este bloque se abstiene de acompañar las propuestas en consideración (en Pampetrol SAPEM y Fiduciaria SAPEM), hasta tanto se resuelvan los textos normativos para traer luz sobre los alcances del mismos. Por el contrario, vota afirmativamente aquellos pliegos donde no hay dudas sobre su alcance», sostuvo el bloque radical.

«Resulta necesario manifestar que, ante cualquiera de las dos interpretaciones que se formulan sobre los textos de las normas, no existen incongruencias para este bloque en votar afirmativamente a las personas que ocupan los cargos de dirección y sindicaturas en representación de esta parcialidad política, porque efectivamente somos la primera minoría surgida del sufragio popular y poseemos como bloque la mayor cantidad de representantes dentro de las minorías parlamentarias», plantearon.

«Finalmente, para que dentro de dos años no nos sorprenda nuevamente esta situación, instamos a trabajar en conjunto para traer certeza, y claridad en los textos normativos, impulsando la correspondiente reforma. Asimismo, entendemos que cualquier representante que considere que la decisión política ha forzado la interpretación de la norma, tiene abierta la vía para acudir a la justicia, en pleno goce del funcionamiento de las instituciones de la República y atento al estado de derecho que justamente debe atender a las minorías», señalaron los radicales.

Fonseca, por su parte, comenzó leyendo el prologó de un libro donde se señalaba la necesidad de erradicar un “vicio capital: la corrupción”, y, ante la abstención de la UCR, manifestó: “Torroba me dijo, ‘hoy te lo hacen a vos y mañana nos lo pueden hacer a nosotros’, entonces que ahora el bloque venga a decir que hay dudas me parece una incongruencia. Comunidad Organizada se constituye como un partido de resistencia, de resistencia al ‘vale todo’. Votaremos negativamente a Matzkin y a Pérez porque son los lugares que nos correspoden”, dijo.

A continuación, Francisco Torroba le respondió: “No voy a permitir que, porque no adherimos a un pensamiento único, seamos tildados de corruptos. Nuestro partido no es vertical, y la verdad no tenemos unanimidad, esto es lo que ha pasado. Esta decisión se tomó dentro del bloque. Lo hacemos desde la honestidad intelectual. Brindesi encabezaba la lista de Comunidad Organizada, por lo tanto él mismo tenía votos. Ahora una diputada nos tilda de esto, cuando ella misma era parte del bloque oficialista, como si hubiéramos aterrizados recién de un plato volador”.

Nuevamente tomó la palabra Fonseca: “Que no se preocupe Torroba porque yo no aludí a su abstención en términos de corrupción. Sí advierto que hay una corrupción institucional, porque la ciudadanía votó algo. Acá hay mala fe, no es que haya dudas”.

Desde Propuesta Federal, Martín Ardohain dijo que “por todo el respeto que me merece la diputada, por mujer de la política, y yo como militante que soy, no puedo permitir el derecho de ponernos en jueces y acusarnos que no tenemos votos, que no somos representantes, que somos corruptos. Ella habló de becas, y es una persona que lleva cuatro períodos acá. La diputada tiene prácticas que la Cámara debe rechazar. No podemos permitir que se dirija así a ésta Legislatura”, advirtió.

Asimismo, Fonseca dijo que “es lamentable que pase esto porque el PRO no se presentó solo sino que se constituyeron en una alianza, por eso nos corresponde a nosotros el cargo. Hay usurpación de cargo”, insistió.

Roberto Robledo se quejó de que se hagan acusaciones en forma generalizada porque de esa manera “la paz institucional que hay se pervierte”, y agregó que “cuando se dice que todos son corruptos se ponen a todos bajo sospecha. Deberíamos dejar de hablar con generalidades. Tenemos que hablar en forma concreta”, aconsejó.

Luego, Espartaco Marín manifestó: “Yo comprendo las posiciones, y es verdad que hay dos interpretaciones distintas. Nuestro gobierno entendió que había una interpretación. Pero ahora parece que también tenemos que interpretar las leyes, entonces ¿la justicia para qué está? En todo caso no le correspondería a esta Cámara la interpretación de la ley, porque acá estamos votando el pliego”, recordó el diputado.

Por su parte, Sola, el «díscolo» del FreJuPa, aclaró que para «no votar en contra» consideró fundamental «mantener la esperanza de mejorar las relaciones políticas e institucionales de quienes tenemos responsabilidades de gobierno sobre todo en estas épocas de crisis». Aunque dejó en claro que su postura tiene que diferencias con el «criterio jurídico» y su interpretación del mismo.

Por último, Julio González dijo: “Este bloque acompaña la decisión de aprobar los pliegos como lo determinó el gobierno provincial. El debate ha tenido la total libertad de expresión”, opinó.

