Torres podría seguir como concejala y asumir en EMPATEL: “No está definido si voy a dejar la banca”

La concejala del FrejuPa, Analía Torres, informó que todavía no tomó la decisión y aclaró que la función de directora en EMPATEL no es incompatible con la banca en el Deliberante.

Analía Torres fue propuesta por el gobernador Sergio Ziliotto para integrar el directorio de EMPATEL junto a Andrés Zulueta. Su pliego, con el de la síndico Ivana Álvarez Burgos, fueron enviados recién hoy a la Legislatura Pampeana. Las funciones no son incompatibles y podría cumplir las dos a la vez.









“Es una oportunidad de colaborar con el gobierno desde otro lugar. Le agradezco al gobernador el voto de confianza al creer que puedo ayudar en eta empresa que tiene tanta visibilidad en este momento”, dijo la concejala a Plan B Noticias.

“Hay que esperar el resultado del análisis que se haga en la Cámara de Diputados, pero creo que es un reconocimiento de mi trabajo profesional de manera independiente, siempre tratando de hacerle ver al estado como es el privado, y al privado, como es el estado”, señaló.

Designación

El gobernador Sergio Ziliotto ya le había anticipado la propuesta esta semana. “Había tenido una reunión con el gobernador cuando me hizo la propuesta y acepté el desafío de poder colaborar. Es una actividad nueva, es algo que yo lo veo como cuando se presenta un cliente nuevo en el estudio, en general son actividades disimiles y uno debe empaparse para después hacer el asesoramiento profesional”.

Sobre EMPATEL dijo que “hay una experiencia previa de Aguas del Colorado en la parte de la fibra óptica y haremos un caminito de transición para poder ponderar a esta empresa que se ha creado recientemente”.

“La pandemia ha hecho tan visible la necesidad de que la gente cuente con telefonía e internet, yhace que uno pueda reforzar este tipo de empresa para llegar a toda la gente”, dijo.

Reemplazante

Si Analía Torres deja la banca, la reemplazará Jésica Lorena Guaiquian, concejala electa en octavo lugar y en representación del marinismo.

“Con Lorena siempre tengo comunicación por distintos temas y también es cierto que no es incompatible la actividad del concejal con la actividad del directorio”, aclaró.

“Son temas evaluables, más allá de mi cantidad de trabajo a nivel privado y de que donde estoy me gusta trabajar y me gusta cumplir, no está definido si voy a dejar la banca”, indicó.

“Tengo la satisfacción de que no me quieren dejar ir de ningún lado y cierto es que tengo mucha actividad y voy a tener que tomar una decisión, a lo mejor no de manera inmediata”, finalizó.

