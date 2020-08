UNLPam: Docentes respaldaron lo actuado por la Comisión de intervención por violencia de género y acoso

La Asociación Docentes Universitarios de la UNLPam salieron a respaldar lo actuado por las integrantes de la Comisión de Intervención Institucional ante Denuncias por Violencia de Género, Acoso Sexual y Discrimincación de Género de la UNLPam, por las denuncias de violencia de género contra el decano de la Facultad de Ingeniería, Hernán Prieto.









En la 12º reunión del Consejo Superior de la UNLPam, el sector Proyecto Universidad (PU), que responde al rector Oscar Alpa , evitó que se reconociera lo actuado por la comisión que investigó, entre otras cosas, la denuncia contra Prieto.

Luego del adelanto de Plan B Noticias, Universidad Amplia (UA), en un documento titulado «En la UNLPam ¿gobierna el Consejo Superior o el área de Legal y Técnica?» cuestionó y expresó su preocupación por la postura del oficialismo: «Implementar políticas de género no puede quedarse únicamente en discursos vacíos, sino que es una necesidad materializarlas en acciones concretas. Dilatar y no validar el trabajo realizado por la Comisión únicamente beneficia a los agresores. Como agrupación comprometida en la defensa de los derechos de las mujeres e identidades disidentes no lo podemos permitir»

El comunicado de respaldo de ADU:

La Comisión Directiva de la Asociación de Docentes Universitarios de la UNLPam alerta sobre el intento por parte de un grupo de Consejeros Superiores de desestimar, bajo dudosos amparos legales, las actuaciones que ha tenido la Comisión de Intervención Institucional ante Denuncias por Violencia de Género, Acoso Sexual y Discriminación de Género en Dependencias de la UNLPam desde febrero de 2020.

En ese sentido, reivindicamos las actuaciones de las compañeras que integran dicha la Comisión, cuyo único objetivo es y ha sido siempre el de prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia las mujeres y las disidencias dentro del ámbito de nuestra Institución.

Desestimar las actuaciones de la Comisión desde el mes de febrero de este año, como se pretendió en la reunión del Consejo Superior del último miércoles, es un grave retroceso que pone en riesgo los objetivos que se trazó la propia Universidad cuando creó la Comisión y, al desconocer sus recomendaciones, se evita que las autoridades de la universidad y unidades académicas tomen decisiones pertinentes. O, dicho de otro modo, se garantiza la impunidad de los violentos.

En un contexto mundial inédito, extraordinario, que provocó mayor vulneración a las realidades ya existentes, el Estado en su conjunto debe bregar por la protección de los derechos, en este caso de los derechos de las mujeres y disidencias, y no por la atención a las burocracias.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios