Violencia de género en la UNLPam: El oficialismo no convalidó actuaciones contra el decano de ingeniería

La mayoría que responde al rector Oscar Alpa evitó reconocer lo actuado por la “Comisión de Intervención institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en dependencias de la UNLPam” donde se investigó la denuncia realizada contra el decano de la facultad de Ingeniería, Hernán Prieto.









En la 12° reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa de ayer, el sector Proyecto Universidad (PU), que responde al rector Oscar Alpa , evitó que se reconociera lo actuado por la comisión que investigó, entre otras cosas, la denuncia contra Prieto.

En la sesión realizada de manera virtual, las consejeras de Universidad Amplia (UA) propusieron el tratamiento sobre tablas de un proyecto para que se aprobara lo actuado por la comisión, pero el oficialismo se negó a hacerlo con argumentos jurídicos, que tienen un trasfondo político: Ingeniería fue una de las facultades que le ayudó a ganar la rectoría a Oscar Alpa.

Ana Urioste, consejera por UA, propuso que se tratara sobre tablas la prórroga del mandato de la comisión, creada a partir del protocolo contra todo tipo de violencias sancionado en 2017, vencido el 20 de febrero, pero que no pudo renovarse por la pandemia de coronavirus.

“Esta herramienta nos costó mucho esfuerzo conseguirla. Desde 2017 que la tenemos, consideramos que la UNLPam ha sido de avanzada porque no hay muchas instituciones que la tengan”, indicó.

Urioste propuso reconocer “de una manera formal” lo actuado. “De hecho hemos reconocido el trabajo al recibir la comisión, en el momento en que nos presentaron los informes, las recomendaciones de algunos casos resueltos o en tratamiento. Pedimos reconocer lo actuado porque ya lo hemos reconocido en este cuerpo”, aseveró.

Beatriz Cossio, también de UA, argumentó que “está referido a la erradicación de todo tipo de violencia en la comunidad universitaria” y pidió que se apruebe porque “existen palabras, acciones y decisiones” dirigidas en el sentido de erradicar la violencia

Reclamó “no dejar en estado de indefensión a las víctimas” y demandó validar “a la comisión y todo lo actuado”.

Silvia Siderac (UA) apoyó las mociones y recordó que “tenemos una comisión que aborda los temas de interés para nuestra comunidad y no entiendo por qué no tratar este proyecto sobre tablas y si hacerlo en el anterior. Estamos proponiendo que se apruebe lo actuado por la comisión, reconocer lo actuado, siempre reconocer es algo positivo. El problema es cuando no se está queriendo reconocer algo y lo que se hace allí es desconocer lo que se ha hecho”

“La comisión no es una entelequia vacía, como no lo es el Consejo Superior este. Están habitadas por personas. Esta comisión estuvo habitada por 6 mujeres que han trabajado mucho y lo que estamos pidiendo es que se les reconozca lo que han hecho”, agregó.

El consejero y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marull, argumentó la posición del oficialismo que evitó un enfrentamiento con los aliados de Ingeniería.

Marull dijo que “comparto con las consejeras varios de los tramos de sus presentaciones, sobre todo lo que tiene que ver con el compromiso de la UNLPam con esta problemática”, pero no las acompañó con el voto.

“Por ese compromiso entiendo que nuestra actuación debe ser consistente con la regularidad, la legalidad, la plena vigencia de los derechos de todas y todos los integrantes de esta comunidad académica. Entiendo que para tratar esta cuestión debemos contar con el dictamen de la secretaría legal de esta universidad”, agregó.

“Tenemos que actuar con la responsabilidad que está establecido en el estatuto de la UNLPam por lo que aprobarlo, entiendo que sería de mi parte una falta de compromiso aceptar este tratamiento sin conocer los argumentos jurídicos que me permitirán decidir con absoluta tranquilidad, la decisión de apoyar lo actuado por esta comisión”, finalizó.

El tratamiento sobre tablas fue rechazado porque se necesitaban dos tercios de los votos de consejeros presentes, lo que alcanzaba un total de 14 y obtuvieron 11 frente a una cerrada postura del oficialismo, que se negó a convalidad lo actuado por la comisión y terminó avalando al decano de Ingeniería, en la mira tras la denuncia en su contra.

Para que la comisión y todo su accionar sean avalados se debe esperar el dictamen de la secretaría Legal y luego podría ingresar en el temario.

El proyecto rechazado proponía:

ARTÍCULO 1º: Reconocer lo actuado por la Comisión de Intervención del Protocolo Institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género de la UNLPam, conformada por Resolución nº 21/2018 de este Cuerpo, a partir del 20 de febrero y hasta la fecha de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: Renovar el mandato de la Comisión de Intervención del Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en la UNLPam, aprobada por Resolución N° 21/2018 CS desde el día 21 de febrero de 2020 y por el término de dos años.

