Fernández criticó al PJ por la falta de apoyo al gobierno nacional y recordó que en 2015 “varios se hicieron los osos”

El vicegobernador de La Pampa criticó a Eduardo Duhalde por sus declaraciones sobre un golpe de estado, advirtió sobre la existencia de una “derecha envalentonada” y criticó al peronismo por la falta de apoyo al gobierno de Alberto y Cristina Fernández. Recordó que la desunión en 2015 hizo que perdieran la elección con Marci y aseguró que “varios peronistas se hicieron los ososo”









En referencia a la derecha Mariano Fernández recordó que “que ese sector minoritario siempre acompañó los golpes militares y que hoy ya no pueden golpear los cuarteles para sacar a un gobierno legítimo electo por el pueblo, pero tienen a las corporaciones económicas con sus multimedios de comunicación que operan fuertemente en contra de este gobierno popular”.

“Una muestra son las marchas anti cuarentenas fogoneadas desde Europa por Macri mientras descansa en la costa azul, el ex presidente utiliza el viejo eslogan de ‘animémonos y vayan’. Esas marchas y las declaraciones de anarquía y golpe de estado son tendenciosas, golpistas y generan preocupación en la sociedad. Es lamentable que un ex presidente constitucional como Eduardo Duhalde amenace con un golpe de estado sabiendo lo que pasó en esas épocas”, dijo el vicegobernador de La Pampa en una entrevista con la Casa Patria Grande “Presidente Néstor Kirchner”

En ese escenario critico a la conducción del peronismo: “sin embargo, me permito hacer una autocrítica, y decir que el Partido Justicialista a nivel nacional debe apoyar sin titubeo las medidas que están tomando Alberto y Cristina. Esto es una humilde opinión visto como militante del justicialismo. He notado, como militante, que el PJ nacional no ha estado presente como a mí me hubiera gustado, defendiendo la democracia y defendiendo a un presidente y vicepresidenta que quieren lo mejor, mientras que del otro lado se está operando para debilitar la democracia por parte de un grupo que, no obstante, no hay que subestimar”.

“Coincido que hay una derecha envalentonada. Es que hace falta más apoyo al presidente, más voceros que defiendan las decisiones del gobierno. Si a Alberto le va mal nos va a ir mal a todos, y hay que seguir apoyando al Frente de Todos. Estamos en un momento donde sectores del macrismo y de los medios están dispuestos a todo. Se sienten con chances de ganar. No perdamos de vista que sacaron el 41 por ciento después del desastre que dejaron. Por eso, hay que apoyarlo a Alberto, porque si cae Alberto, caemos todos”, añadió.

“Si la gestión de Alberto y Cristina culmina exitosamente en este contexto de pandemia mundial y se logra un acuerdo sustentable con todos los acreedores de la deuda enorme que dejó Macri; la oposición deberá aceptar la nueva normalidad política que la sociedad siga eligiendo a representantes del peronismo para sacar al país de las crisis que ellos dejan”, declaró.

Cuando fue consultado sobre el roll del peronismo y de las conductas de algunos dirigentes dijo que “mucho de lo que ocurrió en el 2015 cuando perdió Daniel Scioli es porque varios peronistas se hicieron los osos. Entonces no hay que subestimar al adversario, y el adversario es Macri. Agregó que hay que seguir bancando incondicionalmente al Presidente Alberto Fernández y a su Vice Presidenta Cristina Kirchner porque hoy es imprescindible sostener las instituciones y respetar el voto del pueblo en 2019, ya habrá tiempo para discutir quien va en cada lugar. También reconoció que la oposición seria y responsable en La Pampa apoyó y acompaño las medidas sanitarias adoptadas por el gobernador Ziliotto”.

Por último, en referencia a la justicia expresó que; “tenemos un sector en la justicia con integrantes que están como atornillados. Muchos están en contra del cambio (de la reforma judicial) para defender la impunidad de Macri y compañía. Hay una corporación muy fuerte que está dentro de la justicia, pero hoy no puede ser que ni siquiera quieran discutir una reforma judicial”.

