Ultramaratón en el Estadio Municipal

La campeona argentina (individual) y sudamericana (por equipos) de ultramaratón, Marita Alderete, correrá mañana las «6 Horas Solidarias Internacionales», en el Estadio Municipal «Dr. Tomás M. González» de Santa Rosa.









La atleta pampeana realizará la carrera junto a otros 400 atletas de 32 equipos de todo el mundo, que correrán desde su lugar de residencia durante la actual pandemia. Alderete probará la pista del Estadio Municipal este sábado en el horario de 8.30 a 14.30 horas.

Las «6 Horas Solidarias Internacionales» son organizadas por la International Association of Ultrarunners (IAU).

Debido a la pandemia ocasionada por la expansión de la Covid-19, y en función de los status sanitarios epidemiológicos existentes en distintos países y las medidas adoptadas en cada uno de ellos, las competencias mundiales y continentales planificadas para 2020 se han visto canceladas. Si bien el evento de las 6 horas no contará con marcas oficiales, ni se realizará la clasificación, se invitó a todas las selecciones mundiales a conformar sus equipos con nueve mujeres y nueve varones que posean los records actuales en las distintas modalidades y las mejores marcas del año 2019, para participar del mismo.

Es así que la AIU conformó sus selecciones con estos nombres: en el equipo femenino: Marita Alderete, Mariana Allende, Celina Beltrán, Nuria Oyanguren, Betiana Pintener, Valeria Sesto, Claudia Robles, Eugenia Pernigoti y Sandra Rolón. Mientras que la selección masculina estará integrada por Cristián Malgioglio, Nicolás Ternavasio, Pablo Barnes, Fernando Petracci, Pedro Morán, Ignacio Aristei, Manuel Mendez, Pablo Bertón y Óscar Anchuvidart.

Cada corredor designado realizará prueba de 6 horas en su lugar de residencia. Serán 48 horas durante las cuales atletas de todo el mundo estarán participando y representando a sus países.

Este sábado 29, La santarroseña Marita Alderete realizará el desafío entre la hora 8,30 y la hora 14,30 de mañana sábado 29 de agosto.

La corredora pampeana de ultra distancia utilizará la añeja e histórica pista atlética de 350 m de cuerda del Estadio Municipal que ha sido motivo de la fuerte intervención para su recuperación y puesta en valor en el marco del plan que lleva a cabo la dirección de deportes y recreación, de la secretaria de desarrollo social de este municipio..

Alderete señaló que «es un honor representar nuevamente a mi ciudad, mi provincia y mi país. Elegí la pista del Estadio Municipal porque en este momento no he podido entrenar largas distancia con un plan regular, entonces este lugar que lo han recuperado será cómodo para correr las 6 horas y cuidar el físico. Estoy muy contenta y más allá de que no habrá clasificación, el sentido solidario en este momento que atravesamos por la pandemia me lleva a asumir el compromiso con la responsabilidad de siempre».

Por su parte, José Luis Carluche, director de deportes y recreación, manifestó que «nos sentimos honrados que una atleta de la jerarquía de Marita Alderete haya elegido esta pista representando a la Selección Argentina en este evento Mundial y le brindamos nuestro apoyo».

