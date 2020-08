“A la luz de una vela…”

Un vecino de Santa Rosa, Cesar Gatica, escribió a Plan B para publicar una nota en la sección Libertad de Expresión sobre la situación que se vive en el asentamiento el Nuevo Salitral.

Ésta es otra historia de supervivencia ante las dificultades y adversidades que se les presentan a nuestros/as vecinos y vecinas del asentamiento: “El Nuevo Salitral”.

En el día de ayer, vi como las personas de este asentamiento salían un ratito antes del crepúsculo vespertino a buscar maderas y leña para calentarse. Pero, cuando el sol decía: “adiós”, la oscuridad era increíble, porque las personas que habitan allí no poseen luz eléctrica y la única forma de alumbrarse es a través de una vela, que con la brisa del viento suele apagarse y con el riesgo de provocar un incidente que, en el peor de los casos, termine en desgracia.

Otra de las adversidades es, por ejemplo: las condiciones ambientales y sanitarias de extrema complejidad. El vecindario está ubicado cerca de la laguna “Don Tomás”, y consta de más de 30 viviendas improvisadas y chozas, algunas, muy al borde de un cuenco.

El estado de las viviendas, construidas con chapas, lonas, cartón y algunas de ladrillos de baja calidad, es realmente lamentable. Se sufre cuando llueve, y el frío no da tregua, porque hay veces que no tienen leña para calentarse. Así, a pesar de ser santarroseños/as y pampeanos/as tienen que vivir estas personas, como si no fueran Seres Humanos y el Acceso a la Vivienda Digna, no fuese un Derecho Humano Internacional y Constitucional.

Muchas familias son las que deciden Ocupar estos terrenos fiscales, debido a la especulación del mercado inmobiliario, la corrupción en el I.P.A.V y la desidia del Gobierno.

Otra de las cosas que preocupa, que se está pasando el invierno y los días cálidos traen consigo diversos problemas, sobre todo, al estar muy próximos a la laguna y cuencos, la aparición de mosquitos y el problema del Dengue, será algo que va a tener que ir previniendo el Estado porque es algo que, preocupa la salud de estas personas, niños/as y adolescentes que habitan el lugar.

