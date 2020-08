Cuarentena: “No contribuye la persecución que se está haciendo”

El exintendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre, se manifestó en contra de las medidas de aislamiento y distanciamiento social impuestos por el gobierno: “yo me inclino en la responsabilidad social. Estamos todos muy agotados y afecta emocionalmente esta situación de persecución”.

Altolaguirre le contó a Plan B que ayer a la noche la policía fue a su casa porque recibieron una denuncia de que había una reunión.









Al llegar la policía, él se encontraba con su familia, su esposa y sus hijos: “los atendí en el portón y les dije si querían pasar a corroborar lo que les decía que estábamos solos nosotros”.



Destacó que “el trato de la policía fue respetuoso y que me dijeron que no era necesario ingresar. Me tomaron los datos y se fueron”.

Señaló que la policía “cumple ordenes, el tema es que el gobierno se excede con la bajada de línea”.

El exintendente expresó: “yo me inclino en la responsabilidad social. Estamos todos muy agotados y afecta emocionalmente esta situación de persecución”.

Indicó que “la policía debe garantizar la seguridad y no para ver si se viola o no la cuarentena. Perseguir a la gente sólo genera miedo. Prácticamente se están violando los derechos personales”.

Reiteró su pedido a la responsabilidad social: “si a mí me agarra coronavirus con todo lo que tengo me voy derecho a terapia intensiva, pero entiendo que es responsabilidad mía, como también de los que me rodean. Una persona enferma tiene derechos y no mala intención, no contribuye la persecución que se está haciendo. Lo más importante es educar a ser responsable”.

Agradeció el trabajo que realiza personal de salud “los felicitó me sacó el gorro”.

Por último, expresó que “Soy el más interesado en que se cuide la salud, pero se pasaron de la raya. Todo lo bueno que hicieron por un lado se puede volver malo”. También pidió una reactivación económica y que se de la posibilidad de trabajar.

