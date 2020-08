Desde la cárcel el femicida Janssen acosa a mujeres por teléfono

Una mujer de la localidad de General Pico denunció que el asesino de la pequeña Sofía Viale, Juan José Janssen, lo llamó por Skype. Está detenido en Marcos Paz.

Una vecina de General Pico, usó las redes sociales para denunciar que el femicida Juan José Janssen, la llamó. Señaló que varias veces sonó el teléfono y no contestaba porque no conocía el número.









Cuando decidió responder vio el rostro de Jannsen “le veía cara conocida, pero no sabía bien quien era, y le digo vos no sos el que mato a Sofia”, contó en Boca de Todos HD

Janssen le dijo que “así parece, yo tengo autorización de la policía, para llamar”.

La mujer lo insultó y le cortó el teléfono, pero siguió llamando. Así que se comunicó con el 101 “me mandaron un patrullero me preguntaron si me había amenazado, les dije que no el tema es que yo tengo 4 hijas y no sabes que puede hacer con tu perfil”.

Destacó que hizo captura de pantalla y que decidió hacerlo viral.

En el 2018, el fiscal Oscar Blanco, pidió una requisa en el lugar donde se encuentra alojado Janssen ya que tenía un perfil de Facebook con más de 600 seguidores en su mayoría mujeres y menores.

Juan José Janssen fue condenado a la pena de prisión perpetua, por la Justicia piquense, luego que el tribunal integrado por los jueces de audiencia Fabricio Losi, Carlos Pellegrino y Pablo Durigón, en forma unánime determinara que abusó y asesinó en su domicilio del barrio Indios Ranqueles, a la pequeña Sofía Milagros Viale de 12 años, el 31 de agosto del 2012.

