Catriló: Denuncian una “cacería de brujas” del gobierno contra las personas con coronavirus

Un grupo de personas concentró en Plaza Independencia para denunciar la «persecución» contra vecinos y vecinas de esa localidad que dieron positivo de COVID-19 y a las que les allanaron la casa hace algunas horas en el marco de la causa por el brote de coronavirus. Además piden el levantamiento de las restricciones de circulación entre provincias.









Esta tarde, vecinos y vecinas de Catriló se manifestaron por las medidas del gobierno en esa localidad a raíz del brote de coronavirus. Denuncia una «persecución» a quienes contrageron el virus y reclamaron que se levanten la prohibición de circular entre provincias.

La convocatoria fue realizada por el exconcejal radical Germán Motzo, y alcanzó la adhesión de un grupo de personas que acompañó el reclamo. El miércoles que viene entregarán un petitorio con firmas a las autoridades locales para que se la hagan llegar al gobernador Ziliotto, y en donde piden que revean las medidas contra quienes se contagiaron y para que abra la circulación entre la pampa y el resto de las provincias.

La concentración se realizó en Plaza Independencia y luego marcharon hasta el acceso de la localidad sobre la Ruta 5. «Intentamos ser escuchados en algún momento. La idea es que el Concejo Deliberante avale la nota con una resolución, que la avale el Ejecutivo y que ojalá llegue al gobernador», dijo Motzo.

El dirigente planteó que “la gente está cansada de la situación”, sostuvo que “el virus llegó a Catriló como a cualquier lado” y aseguró que lo que hay en la localidad “es una cacería de brujas”.

“Al final parece que tener el virus no es una enfermedad sino un delito», afirmó Motzo en diálogos con el medio local Catriló Noticias.

«Hubo gente que levantó la mano para decir que se contagió y ahora quien se va animar a levantar la mano si los allanan y los investigan. Es muy triste. No queremos esto. Queremos vivir en libertad», planteó el exconcejal.

“Tenemos que aprender a convivir con el virus, con los protocolos. Pero hoy hay un montón de gente que no se puede mover de la provincia, no se han podido despedir de familiares. Que hagan lo mismo que hacen con los trabajadores que entran y salen a la provincia y que tienen que firmar una declaración jurada”, reclamó.

Fiestas clandestinas

Motzo consideró que “esto vino también del cansancio de la gente. Si no amoldamos protocolos para que la gente pueda volver a la libertad, a la gente la están incitando a la clandestinidad. Por eso pedimos que revean los protocolos. Porque hace 160 días que venimos de cuarentena. Y lo que vemos es que algunos se contagien y otros no, pero van a empezar a aparecer muchos otros problemas por el encierro”, añadió.

Sin bandera política

El exconcejal aclaró que la convocatoria es «fuera de lo político». «Yo estoy solo. Atrás mio no hay ningún concejal ni diputado. A mí me toco de cerca porque uno de los allanados es un amigo y esto me movilizó. Lo que más quiero es que al gobierno le valla bien porque nos va ir bien a todos. Hoy lo que hacemos es salir en forma pacífica, con una sola bandera que es la de Catriló, y tratando de ser oídos en otras localidades y donde tal vez tomen medidas», expresó.

Por otro lado, reveló contactos por parte del partido: «me llamaron diputados del ala radical para ver si podían venir y les dije que no, que cada uno lo organice en su pueblo si quiere. El presidente de la UCR también me llamo y le dije que no. Esto es de la gente, de Catriló. Les agradezco el apoyo pero no mezclemos las cosas», aseveró.

Perseguidos

“No se la caratula de la causa. Pero se que están investigando a una persona, que ayer le allanaron la casa, y que mañana tiene que ir a donar plasma a Santa Rosa. Qué paradoja. Tal vez esa persona que la allanaron ayer el lunes salve a alguna persona. Entonces, con todo esto que están haciendo ¿cuanta gente más va a querer levantar la mano cuando tenga algún síntoma?”, aseveró.

Allanamientos

La Brigada de Investigaciones de la UR-I allanó ayer las casas de seis personas de esa localidad, investigadas en la causa por presunta responsabilidad en el brote del coronavirus y su propagación al resto de las localidades. Cabe destacar que todavía no se produjo la formalización de la imputación.

