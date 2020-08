LU 33 levantó “El Operador”: “Fue un baldazo de agua fría”

El viernes, cinco minutos antes de salir al aire, la conducción de LU 33 comunicó el levantamiento del programa “El Operador” de la FM Power porque “no tiene que ver con el origen musical de la radio”. Sin embargo, nada de eso les informaron cuando en el mes de marzo les ofrecieron el aire para hacer la tira diaria.

“El Operador” fue levantado el viernes pasado por la conducción de LU 33 Emisora Pampeana, propietaria de la FM Power. La salida del aire será casi imperceptible porque los integrantes del equipo consiguieron otra radio y desde hoy, en el mismo horario de 13:30 a 15, saldrán por Mitre Santa Rosa en el 100.9 Mhz.









El programa lo hacen Gastón Lang, Carina Caringella y Emmanuel Lobato. El más joven del equipo le dijo a Plan B que “Fue un baldazo de agua fría por la manera en que se dio, avisando 10 minutos antes de salir al aire. Al principio nos generó incertidumbre y bronca por la excusa que pusieron”, señaló Lobato.

“Dijeron que el programa no tiene que ver la radio y que habían decidido volver al formato musical. Sin embargo, llama la atención, porque hay un montón de programas que son de noticias y siguen al aire”, añadió.

“Además, suponiendo que el argumento es aceptable, no nos dieron la posibilidad de seguir en LU 33, que es una radio donde tranquilamente podría ir. Esa excusa no nos gustó mucho”, destacó.

Emmanuel Lobato no duda: “seguramente tiene que ver con intereses de la radio con la pauta provincial o nacional”.

También se refirió a la “desprolijidad” ya que el presidente de la cooperativa que maneja la radio, Daniel Blandi, les comunicó la decisión a las 13:25, cinco minutos antes de salir al aire el viernes pasado.

“Arrancamos el programa un poco tarde por la situación. Por suerte en poco tiempo lo resolvimos y desde hoy salimos en mitre. Gastón habló con los dueños de esa radio y nos ofrecieron los mismos días y en el mismo horario. Lo que iba a ser un bajón, nos sirvió mucho para levantarnos”, indicó.

Sobre los motivos de la decisión dijo que “a mí me parece que hay una cuestión de presión del gobiern nacional o provincial por la pauta de la radio. Algo como que si siguen estos muchachos opinando, se iba a complicar el financiamiento”.

Recordó que fue parte de la cooperativa “desde 2010 a 2016” y que en estos meses vio a los mismos compañeros. “Antes también hubo alguna que otra reunión donde se nos pedía afinar criterios y no pegar tanto”.

De todas maneras, Emmanuel Lobato aclaró que “no la definiría como una radio oficialista. La plata que pueden llegar a conseguir es mucho menos que consiguen otros medios que si son oficialistas”.

“No tiene un perfil oficialista, no hay gente opinando a favor del gobierno. Lo que se cuidaba mucho era es de no opinar en contra. Pero no es que en LU o en Power tenés a alguien opinando todo el tiempo a favor del oficialismo”, destacó.

Por último contó que “durante el fin de semana hemos recibido mucho apoyo de la gente. Para hoy al mediodía nos levanta y nos da ganas de ya estar al aire y nos potencia mucho más. Somos defensores de la libertad de expresión, opinen o no como yo, no creo que nadie tenga que quedarse sin aire y lo ideal es que se puedan escuchar todas las voces”, finalizó el más joven del equipo de El Operador, que desde hoy, suena por la 100.9 de 13:30 a 15.

