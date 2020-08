Plan de Forestación: Plantarán más de 2000 ejemplares en veredas de distintos barrios

El director de Espacios Verdes del Municipio, Genaro Goycochea, brindó detalles sobre el nuevo Plan de Forestación de la ciudad iniciado por la comuna, a través del cual se esperan plantar más de 2000 ejemplares en veredas de distintos barrios y sobre determinadas avenidas y espacios verdes de la ciudad.









En una entrevista en Radio Municipal, Goycochea explicó que por iniciativa del Intendente di Nápoli, se comenzó semanas atrás con un plan de forestación sobre algunos de los barrios con mayor demanda de arbolado, que son básicamente los barrios nuevos como el A.R.A San Juan, el Pueblos Originarios y el Nelson Mandela, donde se espera colocar alrededor de 1000 ejemplares que aportó el Gobierno Provincial. A los mismos se sumará también la compra de otros 1000 árboles y arbustos, al Vivero Provincial y otros viveros comerciales de la ciudad, para ir plantando también durante el mes de septiembre en distintos sectores de la ciudad, como las Avenidas Palacios, Edison y Ameghino; y la Plaza Martín Fierro, entre otros.

Consultado respecto a cuáles especies son las mejor adaptadas a nuestro clima y son más adecuados como árboles para vereda, mencionó que actualmente se está optando mucho por especies como el fresno, el arce y la acacia visco, que son menos conflictivas con el crecimiento de sus raíces y desde su tronco se las puede ir guiando mejor.

Por otro lado, mencionó que la forestación que se realizará en los nuevos barrios ha estado coordinada y planificada junto a uno de los técnicos de la Dirección de Espacios Verdes, el ingeniero en Recursos Naturales Tomás Pagella, con quien se acordó que en vez de dos plantas cada 5 metros de frente como se venía haciendo antiguamente, se colocará una sola para evitar futuros conflictos de levantamiento de veredas o interferencia de cañerías. Esto es porque en su mayoría, las casas tienen solo 10 metros de frente y gran parte de ese frente es la entrada para autos que no se puede tapar, y de poner dos plantas muy juntas a un lado de la cochera, pueden comenzar a generar interferencias con las cañerías de agua y cloaca.

El funcionario también destacó la colaboración durante las primeras jornadas de plantación en el barrio ARA San Juan, de un grupo de referentes de la Agrupación En Defensa del Arbolado Urbano, entre los que estaba el Ingeniero agrónomo Carlos Zoratti, de quien remarcó que es una frecuente fuente de consulta en temas de forestación urbana, dada su amplia experiencia y conocimiento en la materia.

En tanto, reconoció que la escasez de arbolado urbano en distintos sectores de la ciudad y sobre todo en la zona céntrica es una problemática que viene de larga data, y que llevará mucho tiempo resolver con el nivel actual de recursos con el que cuenta el municipio. No obstante, afirmó que actualmente junto con la plantación de nuevos ejemplares, también se está tratando de impedir que la extracción injustificada de árboles continúe.

En ese marco, se intenta concientizar al vecino sobre la vital importancia y beneficios que tiene el árbol en sus veredas, no solo como factores de protección contra el clima, sol, lluvia, viento, sino también en la oxigenación del ambiente. Paralelamente, mencionó que hay muchos pedidos de vecinos que solicitan autorización para realizar una extracción de un árbol sobre su vereda, porque le está dando alguna complicación, pero que tal vez es solucionable y si se interviene a tiempo, ya no es necesario hacer mencionada extracción. Por ello periódicamente un técnico de la Dirección de Espacios Verdes asiste a comprobar los reclamos, para determinar por ejemplo casos de levantamiento y rotura de veredas o interferencia con determinados caños de servicios o cableado aéreo, y analizar si se puede brindar solución solo cortando alguna raíz o rama, sin afectar demasiado la integridad del ejemplar.

En tanto, de determinarse que no hay otra alternativa a la extracción, porque el ejemplar está en riesgo de caída, o sus ramas o raíces ya no tienen forma de ser controladas y están causando un daño importante a la vivienda, se autoriza la extracción siempre pidiendo previamente un plano del tendido de gas a Camuzzi, para no afectar cañerías que tengan que ver con dicho servicio, por las graves consecuencias que puede acarrear.

Finalmente, mencionó en cuanto a las solicitudes de extracción de cualquier ejemplar del arbolado urbano, que las mismas deben presentarse por nota en la oficina de la Dirección de Espacios Verdes, sita sobre calle Escalante 985, y que está prohibido llevarlas a cabo sin previa autorización por parte de su área.

